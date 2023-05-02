Росію потрібно відрізати від Криму та змусити до "жесту доброї волі", - розвідка

Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі.

Таку думку виданню АрміяInform висловив представник ГУР МО України Андрій Черняк, коментуючи ідею колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса ізолювати Крим від Росії.

"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", - заявив Бен Годжес під час експертного інтерв’ю "Spirit of America".

Представник ГУР МО України погодився з оцінками Бена Годжеса, відзначивши його значну підтримку України.

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі", — пояснив Черняк.

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", — підсумував представник військової розвідки України.

Нагадаємо, кілька днів тому вказівку готуватися до евакуації отримало і керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим.

Також окупаційна влада Криму направила повідомлення районним владам готувати укриття на випадок виникнення “загроз”. Зокрема, відповідні роботи проводили в Алупці.

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