Горит Крымский мост

Мост из материковой части к аннексированному Россией Крыму загорелся утром в субботу, 8 октября. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО.

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Информация о пожаре на мосту появилась в сети в 7:30. Местная оккупационная "власть" говорит, что пожар на мосту возник из-за возгорания цистерны. Но на опубликованных в сети фото можно увидеть, что повреждение получило также дорожное полотно.

Движение по мосту остановлено.

Напомним, Мининфраструктуры уже сейчас думает о том, как провести реинтеграцию Крыма с другими регионами страны и со всем миром после деоккупации полуострова. В частности, министерство планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.