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В Кремлі створили комісію для розслідування вибухів на Кримському мосту
Російський президент Володимир Путин вирішив створити комісію для розслідування причин вибухів на Кримському мосту. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС,
"Володимир Путін у зв'язку з надзвичайною подією на Кримському мосту отримав доповіді голови уряду РФ Михайла Мішустіна, віце-прем'єра Марата Хуснулліна, глав МНС Олександра Куренкова та Мінтрансу Віталія Савельєва, а також керівників силових відомств", - цитує видання путінського пресс-секретаря Дмитра Пєскова.
Пєсков додав, що Путін прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також голови Краснодарського краю та Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС.
Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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