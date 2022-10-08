В Кремлі створили комісію для розслідування вибухів на Кримському мосту

Російський президент Володимир Путин вирішив створити комісію для розслідування причин вибухів на Кримському мосту. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС,

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"Володимир Путін у зв'язку з надзвичайною подією на Кримському мосту отримав доповіді голови уряду РФ Михайла Мішустіна, віце-прем'єра Марата Хуснулліна, глав МНС Олександра Куренкова та Мінтрансу Віталія Савельєва, а також керівників силових відомств", - цитує видання путінського пресс-секретаря Дмитра Пєскова.

Пєсков додав, що Путін прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також голови Краснодарського краю та Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС.

Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся.

Окупанти зупинили рух через міст і готуються запустити парому переправу.