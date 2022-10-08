В Кремле создали комиссию по расследованию взрывов на Крымском мосту

Российский президент Владимир Путин решил создать комиссию по расследованию причин взрывов на Крымском мосту. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС,

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"Владимир Путин в связи с чрезвычайным событием на Крымском мосту получил доклады главы правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", - цитирует издание Путинского пресс-служба -секретаря Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что Путин премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшествия и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.

Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .