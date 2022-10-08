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В Кремле создали комиссию по расследованию взрывов на Крымском мосту
Российский президент Владимир Путин решил создать комиссию по расследованию причин взрывов на Крымском мосту. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС,
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным событием на Крымском мосту получил доклады главы правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", - цитирует издание Путинского пресс-служба -секретаря Дмитрия Пескова.
Песков добавил, что Путин премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшествия и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.
Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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