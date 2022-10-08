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В районі Керчинської протоки утворилися затори. Десятки суден не можуть пройти через пошкоджений міст
В районі пошкодженого Керчинського моста утворилися затори. Десятки суден не можуть пройти через Керчинську протоку. Про це свідчать данні з сайту Marine Traffiс.
Затори утворилися по обидва боки протоки - в Чорному та Азовському морях. Десятки суден, більшість з яких російські, не можуть пройти через зону підірваного моста та чекають на це дозволу від влади.
Нагадаємо, зранку в суботу, 8 жовтня, на мості з материкової частини Росії до анексованого Криму стався вибух внаслідок чого міст загорівся.
Окупанти зупинили рух через міст і готуються запустити парому переправу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи та пожежу на Кримському мості словами про те, що "все незаконне має бути знищене".
За інформацією джерел Delo.ua, вибухи на мості є результатом операції СБУ.