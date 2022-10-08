В районе Керчинского пролива образовались пробки. Десятки судов не могут пройти через поврежденный мост

В районе поврежденного Керчинского моста образовались пробки. Десятки судов не могут пройти через Керчинский пролив. Об этом свидетельствуют данные с сайта Marine Traffiс.

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Пробки образовались с обеих сторон пролива - в Черном и Азовском морях. Десятки судов, большинство из которых российские, не могут пройти через зону взорванного моста и ждут этого разрешения от власти.

Скриншот с сайта Marine Traffiс.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.

Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .

Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на взрывы и пожар на Крымском мосту словами о том, что "все незаконное должно быть уничтожено".

По информации источников Delo.ua, взрывы на мосту является результатом операции СБУ .