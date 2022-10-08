Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

В районе Керчинского пролива образовались пробки. Десятки судов не могут пройти через поврежденный мост

В районе Керчинского пролива образовались пробки. Десятки судов не могут пройти через поврежденный мост

В районе поврежденного Керчинского моста образовались пробки. Десятки судов не могут пройти через Керчинский пролив. Об этом свидетельствуют данные с сайта Marine Traffiс.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Пробки образовались с обеих сторон пролива - в Черном и Азовском морях. Десятки судов, большинство из которых российские, не могут пройти через зону взорванного моста и ждут этого разрешения от власти.

Фото 2 — В районе Керчинского пролива образовались пробки. Десятки судов не могут пройти через поврежденный мост
Скриншот с сайта Marine Traffiс.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту из материковой части России в аннексированный Крым произошел взрыв, в результате чего мост загорелся.

Оккупанты остановили движение через мост и готовятся запустить парую переправу .

Тем временем советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк   отреагировал   на взрывы и пожар на Крымском мосту словами о том, что "все незаконное должно быть уничтожено".

По информации источников Delo.ua, взрывы на мосту   является результатом операции СБУ .

Автор:
Степан Крьока