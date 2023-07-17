Як курс рубля "відреагував" на підрив Кримського мосту

Російський валютний ринок традиційно відреагував на події в Криму — вибухи на Керченському мосту. Національна валюта почала втрачати в ціні по відношенню до долара США та євро.

Про це повідомляють росЗМІ.

До 09:26 за місцевим часом на Мосбіржі курс євро знаходився на рівні 102,03 руб. (+0,82%). У той самий час долар зростав на 0,84%, до 90,6 євро за один рубль.

Зауважимо, що цього ж дня в період між 03:00 і 05:00 в районі Кримського мосту пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють в соціальних мережах, що може бути руйнування одного прольоту. В СБУ натякнули, хто організував руйнування незаконної переправи.

Раніше російські банки почали різко піднімати курси валют на тлі заколоту "вагнерівців", який виявився невдалим. Тоді долар за добу в середньому додав 20-30 рублів, євро — 10-15 рублів. Після оголошення заколоту також різко обвалилися акції російських компаній.