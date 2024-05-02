Під виглядом успішних агробізнесменів зловмисники хотіли ошукати банк на 25 млн грн

Правоохоронці затримали в Києві зловмисників, які під виглядом бізнесменів за підробленими документами хотіли отримати в банку кредит у 25 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані за попередньою змовою між собою, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів.

Для цього вони підшукали товариство, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур.

Потім, за інформацією прокуратури, підозрювані звернулись до банку, надавши підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видавали їх за надійних позичальників.

"На засіданні кредитного комітету «агробізнесмени» представили товариство, як успішний агропромисловий бізнес та отримали кредит на 4 млн грн. Вони не мали наміру його повертати та розпорядились ним на власний розсуд", - зауважили в Офісі генпрокурора.

Через деякий час підозрювані знову звернулись до банку за кредитом і отримали погодження вже на 25 млн грн.

"Втім, псевдобізнесменам ошукати банк не дали правоохоронці, затримавши їх на гарячому", - підкреслили в прокуратурі.

Там додали, що наразі повідомлено про підозру трьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України). Зловмисникам обрано запобіжні заходи.