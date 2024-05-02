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Уголовное производство
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Под видом успешных агробизнесменов злоумышленники хотели обмануть банк на 25 млн грн

Под видом успешных агробизнесменов злоумышленники хотели обмануть банк на 25 млн грн
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Стражи порядка задержали в Киеве злоумышленников, которые под видом бизнесменов по поддельным документам хотели получить в банке кредит на 25 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору между собой с целью получения кредитов выдавали себя за успешных агробизнесменов.

Для этого они подыскали общество, одним из видов хозяйственной деятельности которого являлось выращивание зерновых культур.

Фото 2 — Под видом успешных агробизнесменов злоумышленники хотели обмануть банк на 25 млн грн

Потом, по информации прокуратуры, подозреваемые обратились в банк, предоставив поддельные документы финансовой отчетности общества, договоры аренды помещений, другие документы, выдавая себя за надежных заемщиков.

Фото 3 — Под видом успешных агробизнесменов злоумышленники хотели обмануть банк на 25 млн грн

"На заседании кредитного комитета "агробизнесмены" представили общество как успешный агропромышленный бизнес и получили кредит на 4 млн грн. Они не собирались его возвращать и распорядились им по собственному усмотрению", - отметили в Офисе генпрокурора.

Фото 4 — Под видом успешных агробизнесменов злоумышленники хотели обмануть банк на 25 млн грн

Через некоторое время подозреваемые снова обратились в банк за кредитом и получили согласование уже на 25 млн. грн.

"Впрочем, псевдобизнесменам обмануть банк не дали правоохранители, задержав их с поличным", - подчеркнули в прокуратуре.

Фото 5 — Под видом успешных агробизнесменов злоумышленники хотели обмануть банк на 25 млн грн

Там добавили, что сообщено о подозрении трем лицам по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины). Злоумышленникам избраны меры пресечения.

Автор:
Светлана Манько