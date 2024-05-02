В Україні здорожчав фуражний ячмінь

Протягом квітня в Україні спостерігалося поступове зростання цін на фуражний ячмінь. Така ситуація на ринку була зумовлена перш за все скороченням пропозицій цієї зернової культури.

Про це повідомляє інформаційне агентство "АПК-Інформ".

Також на ціну вплинув високий попит з боку трейдерів та переробних підприємств, а ще – цінова динаміка на суміжних ринках.

За місяць закупівельні ціни на фуражний ячмінь зросли на 200-500 грн/т. Станом на 1 травня вони переважно коливалися в діапазоні 5000-6400 грн/т з поставкою на складах трейдерів та переробників (СРТ).

Найвищі ціни були зафіксовані в південних регіонах країни, а також в Полтавській області, де ціна за тонну складала 7300 грн.

Видання пише, що ситуація з наявністю фуражного ячменю на внутрішньому ринку залишається напруженою, тож не виключені подальші цінові коливання в найближчі місяці.

Додамо, що за прогнозами аграріїв цього року вийде зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

В Українській зерновій асоціаціїї (УЗА) також дали прогноз щодо урожаю 2024 року. Там очікують, що урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн – це буде зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

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