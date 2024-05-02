В Украине подорожал фуражный ячмень

В апреле в Украине наблюдался постепенный рост цен на фуражный ячмень. Такая ситуация на рынке была обусловлена, прежде всего, сокращением предложений этой зерновой культуры.

Об этом сообщает информационное агентство "АПК-Информ".

Также на цену повлиял высокий спрос со стороны трейдеров и перерабатывающих предприятий, а еще – ценовая динамика на сопредельных рынках.

За месяц закупочные цены на фуражный ячмень выросли на 200–500 грн/т. По состоянию на 1 мая они в основном колебались в диапазоне 5000-6400 грн/т с поставкой на складах трейдеров и переработчиков (СРТ).

Высокие цены были зафиксированы в южных регионах страны, а также в Полтавской области, где цена за тонну составляла 7300 грн.

Издание пишет, что ситуация с наличием фуражного ячменя на внутреннем рынке остается напряженной, поэтому не исключены дальнейшие ценовые колебания в ближайшие месяцы.

По прогнозам аграриев в этом году выйдет собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (в 2023 г. – 5,7 млн тонн) и кукурузы – 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

В Украинской зерновой ассоциации (УЗА) также дали прогноз по урожаю 2024 года. Там ожидают, что урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн – это будет обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

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