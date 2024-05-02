Из-за аномально теплой весны жатва в южных областях может начаться уже в мае

Аграрии на юге Украины фиксируют стремительное ускорение вегетации сельскохозяйственных культур из-за аномально теплой весны этого года. На полях Николаевской области пшеница и ячмень уже выбросили колос, поэтому жатва может начаться уже в мае.

Об этом сообщили в аграрной компании ООО "Южная аграрно-экспортная компания".

Как отмечает владелец компании, аграрий Юрий Кормышкин, в отсутствие осадков жатва может начаться уже в конце мая - месяцем ранее обычных сроков.

"На юге Николаевщины пшеница и ячмень выбросили колос. При благоприятных условиях, то есть хотя бы один дождь на 20-30 мм, жатва начнется в первой декаде июня. Без дождей - в течение нескольких недель. Жатва может начаться аномально рано - в конце мая", – сообщил Кормышкин.

Он подчеркнул, что в этом сезоне все озимые культуры опередили обычные сроки вегетации в среднем на 3-4 недели, что является очень необычным явлением.

В агрохолдинге считают, что изменения климата могут привести к глобальному пересмотру структуры посевов в регионе и более тесному сотрудничеству с учеными по выведению новых сортов, адаптированных к современным погодным условиям.

В 2024 году урожай будет меньше

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Заметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

Апрель стал самым теплым за последние 144 года

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура апреля в Киеве достигла 12,8°С, превысив климатическую норму на 2,8°С.

Самая низкая температура была зарегистрирована 20 апреля и составила -0,2°С, в то время как 2 апреля температура достигла рекордных +26,9°С.

В первые одиннадцать дней апреля в столице было установлено 13 новых температурных рекордов.

Он стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года.