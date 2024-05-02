Через аномально теплу весну жнива в південних областях можуть розпочатися вже в травні

Аграрії на півдні України фіксують стрімке прискорення вегетації сільськогосподарських культур через аномально теплу весну цього року. На полях у Миколаївській області пшениця та ячмінь вже викинули колос, тому жнива можуть розпочатися вже у травні.

Про це повідомили в аграрній компанія ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія".

Як зазначає власник компанії, аграрій Юрій Кормишкін, за відсутності опадів жнива можуть розпочатися вже наприкінці травня - на місяць раніше звичайних термінів.

"На півдні Миколаївщини пшениця та ячмінь викинули колос. При сприятливих умовах, тобто хоча б один дощ на 20-30 мм, жнива розпочнуться в першій декаді червня. Без дощів - протягом декількох тижнів. Жнива можуть початися аномально рано - в кінці травня", - повідомив Кормишкін.

Він підкреслив, що в цьому сезоні всі озимі культури випередили звичайні терміни вегетації в середньому на 3-4 тижні, що є вкрай незвичайним явищем.

В агрохолдингу вважають, що зміни клімату можуть призвести до глобального перегляду структури посівів у регіоні та тіснішої співпраці з науковцями для виведення нових сортів, адаптованих до сучасних погодних умов.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

Квітень став найтеплішим за останні 144 роки

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура квітня у Києві досягла 12,8°С, перевищивши кліматичну норму на 2,8°С.

Найнижча температура була зареєстрована 20 квітня і склала -0,2°С, тоді як 2 квітня температура сягнула рекордних +26,9°С.

Протягом перших одинадцяти днів квітня в столиці було встановлено 13 нових температурних рекордів.

Він став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки.