Аграрії почали сіяти гречку: як проходить посівна в Україні

Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових. Аграрії 15 областей вже сіють сою. На Київщині, Миколаївщині, Одещині, Хмельниччині, Херсонщині і Чернігівщині розпочали сівбу гречки та проса.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких, зокрема:

кукурудзи – 748,7 тис. га;

ячменю – 741,5 тис. га;

пшениці – 204,7 тис. га;

гороху – 157 тис. га;

вівса – 136,6 тис. га.

Які області у лідерах

Як зауважують в МінАПК, за минулий тиждень аграрії посіяли 792,6 тис. га зернових та зернобобових культур.

Найбільше:

На Київщині – 27,1 тис. га пшениці, 40,1 тис. га ячменя, 4,8 тис. га гороху та 4,3 тис. га вівса.

На Тернопільщині – 18,9 тис. га пшениці, 63,6 тис. га ячменя, 3,6 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса.

У Хмельницькій області – 14,8 тис. га пшениці, 59,1 тис. га ячменя, 2,6 тис. га гороху та 2,5 тис. га вівса;

На Житомирщині - 14,5 тис. га пшениці, 16,6 тис. га ячменя, 2,8 тис. га гороху та 20,1 тис. га вівса.

На Вінниччині - 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.

Крім того, соняшника посіяно на 1 395,9 тис. га. Цукрових буряків на 223,7 тис. га. На Вінниччині, Полтавщині, Хмельниччині та Чернігівщині сівбу ранніх цукрових буряків завершено.

Також аграрії 15 областей сіють сою, вже посіяно 116,3 тис. га.

Як повідомляють в МінАПК, на Київщині, Миколаївщині, Одещині, Хмельниччині, Херсонщині і Чернігівщині розпочали сівбу гречки та проса.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.