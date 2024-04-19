Аграрии начали сеять гречку: как проходит посевная в Украине

По состоянию на 19 апреля на контролируемой Украиной территории уже засеяно 2 млн 053,4 тыс. га зерновых. Аграрии 15 областей уже сеют сою. В Киевской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской и Черниговской областях начали сев гречки и проса.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Уже засеяно 2 млн 053,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых, в частности:

кукурузы – 748,7 тыс. га;

ячменя – 741,5 тыс. га;

пшеницы – 204,7 тыс. га;

гороха – 157 тыс. га;

овса – 136,6 тыс. га.

Какие области в лидерах

Как отмечают в МинАПК, за прошлую неделю аграрии посеяли 792,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Больше всего:

В Киевской области – 27,1 тыс. га пшеницы, 40,1 тыс. га ячменя, 4,8 тыс. га гороха и 4,3 тыс. га овса.

В Тернопольской области – 18,9 тыс. га пшеницы, 63,6 тыс. га ячменя, 3,6 тыс. га гороха и 5,1 тыс. га овса.

В Хмельницкой области – 14,8 тыс. га пшеницы, 59,1 тыс. га ячменя, 2,6 тыс. га гороха и 2,5 тыс. га овса;

В Житомирской области - 14,5 тыс. га пшеницы, 16,6 тыс. га ячменя, 2,8 тыс. га гороха и 20,1 тыс. га овса.

В Винницкой области - 11,5 тыс. га пшеницы, 55 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

Кроме того, подсолнечник посеян на 1 395,9 тыс. га. Сахарной свеклы на 223,7 тыс. га. В Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях сев ранней сахарной свеклы завершен.

Также аграрии 15 областей сеют сою, уже посеяно 116,3 тыс. га.

Как сообщают в МинАПК, в Киевской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской и Черниговской областях начали сев гречки и проса.

В 2024 году урожай будет меньше

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньшим, и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.