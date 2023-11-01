В следующем году в Украине прогнозируется сокращение урожая из-за уменьшения рентабельности производства

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, во время пресс-конференции в Киеве сообщил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше, и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

"Думаю, что у нас в следующем году будет меньший урожай, поскольку в этом году совпало несколько факторов. Во-первых, все по инерции с прошлым годом засеяли по максимуму. Во-вторых, погода была практически идеальна", - пояснил министр.

На вопрос, существует ли возможность, что некоторые поля останутся не засеянными, Сольский сказал, что это вероятно. Он указал, что для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Министр отказался давать конкретные прогнозы относительно объема не засеянных сельскохозяйственных площадей, но отметил, что это может повлиять на общий урожай зерновых и масличных культур в Украине.

"В лучшие годы, когда получали (урожайность) 3,2 тонны, то за год отражали стоимость компании. А в этом году аграрии выйдут, возможно, в ноль, если соберут 3,2 тонны", – сказал министр.

Он также сообщил, что осенняя посевная кампания близится к завершению, и посевы озимых культур страдают из-за осенней засухи. По его мнению, сокращение посевов озимой пшеницы в пользу других культур является нормальным процессом, даже если он приносит временные затруднения для фермеров.

Министр также напомнил о подобной ситуации в 2022 году, когда также наблюдалось сокращение посевов озимой пшеницы, но эта проблема уже была забыта обществом.

Отметим, что, несмотря на войну и неопределенность с экспортом зерна подавляющее большинство украинских аграриев не планируют существенно менять посевные площади под озимыми культурами по сравнению с прошлым сезоном.

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