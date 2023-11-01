- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Наступного року в Україні прогнозується скорочення врожаю через зменшення рентабельності виробництва
Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський, під час прес-конференції в Києві повідомив, що урожай зерна в Україні в 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, що в нас наступного року буде менший урожай, оскільки цього року збіглися кілька чинників. По-перше, всі за інерцією з минулим роком засіяли по максимуму. По-друге, була погода практично ідеальна", - пояснив міністр.
На запитання, чи існує можливість, що деякі поля залишаться не засіяними, Сольський сказав, що це є ймовірним. Він вказав, що для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури і ризикувати невигідними результатами через високі витрати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міністр відмовився надавати конкретні прогнози щодо обсягу не засіяних сільськогосподарських площ, але зауважив, що це може вплинути на загальний врожай зернових та олійних культур в Україні.
"У найкращі роки, коли отримували (врожайність) 3,2 тонни, то за рік відбивали вартість компанії. А цього року аграрії вийдуть, можливо, в нуль, якщо зберуть 3,2 тонни", - сказав міністр.
Він також повідомив, що осіння посівна кампанія наближається до завершення, і посіви озимих культур страждають через осінню посуху. На його думку, скорочення посівів озимої пшениці на користь інших культур є нормальним процесом, навіть якщо він приносить тимчасові труднощі для фермерів.
Міністр також нагадав про подібну ситуацію у 2022 році, коли також спостерігалося скорочення посівів озимої пшениці, але ця проблема була вже забута суспільством.
Зазначимо, що попри війну та невизначеність з експортом зерна переважна більшість українських аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами в порівнянні з минулим сезоном.
Джерело фото: ua.depositphotos.com