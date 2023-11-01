Наступного року в Україні прогнозується скорочення врожаю через зменшення рентабельності виробництва

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський, під час прес-конференції в Києві повідомив, що урожай зерна в Україні в 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, що в нас наступного року буде менший урожай, оскільки цього року збіглися кілька чинників. По-перше, всі за інерцією з минулим роком засіяли по максимуму. По-друге, була погода практично ідеальна", - пояснив міністр.

На запитання, чи існує можливість, що деякі поля залишаться не засіяними, Сольський сказав, що це є ймовірним. Він вказав, що для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури і ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Міністр відмовився надавати конкретні прогнози щодо обсягу не засіяних сільськогосподарських площ, але зауважив, що це може вплинути на загальний врожай зернових та олійних культур в Україні.

"У найкращі роки, коли отримували (врожайність) 3,2 тонни, то за рік відбивали вартість компанії. А цього року аграрії вийдуть, можливо, в нуль, якщо зберуть 3,2 тонни", - сказав міністр.

Він також повідомив, що осіння посівна кампанія наближається до завершення, і посіви озимих культур страждають через осінню посуху. На його думку, скорочення посівів озимої пшениці на користь інших культур є нормальним процесом, навіть якщо він приносить тимчасові труднощі для фермерів.

Міністр також нагадав про подібну ситуацію у 2022 році, коли також спостерігалося скорочення посівів озимої пшениці, але ця проблема була вже забута суспільством.

Зазначимо, що попри війну та невизначеність з експортом зерна переважна більшість українських аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами в порівнянні з минулим сезоном.

Джерело фото: ua.depositphotos.com