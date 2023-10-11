Через війну український АПК втрачає експортні позиції: чи можна "відіграти" ситуацію

Перед українськими експортерами зернових наразі більш ніж достатньо викликів: обстріли дунайських портів, суперечки з східноєвропейськими сусідами, перші спроби вивозити агропродукцію через порти Великої Одеси з ризиком обстрілів і мінування морських шляхів країною-агресором РФ, низька маржинальність агробізнесу. Через війну українське збіжжя втрачає експортні ринки, і немає простих рішень для швидкого відновлення втрачених позицій. Delo.ua дізналось, які ринки ми вже втратили, і що треба для розширення експортного потенціалу.

Згідно з даними Інституту аграрної економіки (ІАЕ), в 2022 році через російське вторгнення і змінення логістичних маршрутів поставки сільгосппродукції в країни ЄС збільшились до найбільшого значення за часи незалежності - на 66%, до $13,1 млрд. При цьому синхронно знизилась виручка від поставок до трьох інших регіонів – Азії ($7,3 млрд), Африки ($1,6 млрд)та СНД ($0,8 млрд). Загалом експорт всіх видів продукції АПК в минулому році склав $23,6 млрд, що на 15% менше абсолютного рекорду 2021 року в $27,9 млрд.

Через складну логістику в умовах війни українська сільгосппродукція більше не постачається в ряд країн, а в деякі регіони її відвантаження значно скоротились. Оцінити це падіння в цифрах складно - з початком повномасштабної агресії РФ Держстат і Державна митна служба призупинили публікацію статистичної інформації стосовно експортних операцій.

Зміни в першій десятці країн-імпортерів продукції українського АПК можна оцінити лише за попередні періоди завдяки даним ІАЕ за 2022 та довоєнний 2021 рік:

Країна-імпортер, 2021 рік Обсяг імпорту в 2021 році, млрд доларів США Країна-імпортер, 2022 рік Обсяг імпорту в 2022 році, млрд доларів США Китай 4,29 Польща 2,71 Індія 1,77 Румунія 2,56 Єгипет 1,6 Туреччина 2,21 Туреччина 1,47 Китай 1,89 Іспанія 1,17 Іспанія 1,31 Польща 1,07 Нідерланди 1,2 Німеччина 0,85 Італія 0,92 Індонезія 0,76 Угорщина 0,88 Італія 0,75 Індія 0,79 Разом імпорт до всіх країн світу 27,9 Разом імпорт до всіх країн світу 23,6

Як Росія захоплює експортні ринки України

Втрачені українські позиції на зовнішніх ринках "освоюють" інші країни, зокрема Росія, зазначає генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль. При цьому найприкріше, що росіяни частково заміщають їх вкраденою в Україні сільгосппродукцією . Так, лише в 2022 році російські загарбники вкрали на тимчасово окупованих територіях України майже 6 млн тонн пшениці, стверджують дані американської розвідки. По окремим країнам за час війни маємо наступні тренди:

Китай, кукурудза. Поставки української продукції АПК на цей ключовий ринок хоч і відбуваються, але не в довоєнних об'ємах, уточнює комерційний директор брокерської компанії Spike Brokers Олександр Соловей. Це пояснюється, зокрема, неможливістю на сьогоднішній день відвантажувати напряму сертифіковану українську кукурудзу з українських портів до Китаю.

"Відвантаження до Китаю стали складнішими з перекриттям морської логістики. Наприклад, в 2021/22 маркетинговому році, більша частина якого відбувалась вже під час повномасштабного вторгнення РФ, експорт до Китаю скоротився на 30% відносно попереднього маркетингового року. Але в наступному році об’єми експорту скорочувались вже набагато меншими темпами, оскільки для експорту в Китай використовувався "зерновий коридор", - підкреслює експерт зернового ринку компанії "УкрАгроКонсалт" Єлизавета Малишко.

Єгипет, пшениця. Для української пшениці протягом десятиліть це був важливий ринок збуту, нагадує Павло Коваль. Країна зазвичай щорічно закуповує близько 10 млн тонн продовольчої та фуражної пшениці, в тому числі декілька мільйонів тонн продукції з України. До 2022 року основним постачальником на єгипетський ринок була РФ з показником 60-65% від всіх поставок, а приблизно 25% припадало на Україну. На сьогоднішній Україна втратила приблизно 3/4 довоєнного єгипетського ринку.

"На жаль, на цьому ринку нас найбільше замістила РФ. Мало того, що ми цей ринок втратили через її агресію, так вони ще й нашою пшеницею краденою пшеницею замістили поставки з України. Своєї у них багато через рекордний урожай (92 млн тонн в 2022/2023 маркетинговому році - ред.), через що вони наростили експорт до деяких країн майже в 7 разів порівняно з попередніми роками", - зазначає гендиректор УАК.

Пакистан, пшениця. Це одна з найбільш населених країн світу, в якій проживає більш ніж 230 млн людей, котрі не можуть самі забезпечити себе продовольством. Цей ринок також активно "освоює" РФ, користуючись неможливістю України експортувати достатні об'єми зерна.

Індонезія. Україна не "втратила" цю країну повністю, але поставки агропродукції сильно скоротилися. Павло Коваль нагадує, що через проблеми з фітосанітарною сертифікацією цей ринок вже закривався до війни, і в 2018-2019 роках вітчизняні експортери "пробились" на нього з значними зусиллями. Ця країна з потужним попитом на продовольство була вигідна Україні, оскільки експорт до неї відбувався по добре налагодженим логістичним ланцюгам, аналогічним напряму на Китай. Зараз Індонезію "годують" різні країни, серед яких Канада, Австралія, США і частково РФ.

Марокко. В цій країні за рахунок української частки наростили присутність традиційні експортери з країн ЄС - Франція, Німеччина, Іспанія. В 2022 році додались Польща, Румунія, Болгарія і країни Балтії, які реекспортують туди українське збіжжя. Загалом, в минулому році Польща потрапила в цей список, хоча ніколи не була великим експортером зернових чи олійних культур.

Країни Південно-Східної Азії, пшениця. На ринках пшениці деяких країн регіону, наприклад, Таїланду або Філіппін, Україна повністю втратила збут, уточнює Олександр Соловей. На цих ринках українську продукцію замістила пшениця російського походження.

Інші країни. Олександр Соловей додає, що відвантаження кукурудзи в Ірак суттєво скоротилися. Що стосується Тунісу, то Україна "не дотягується" до ринку цієї країни з поставками ячменю через особливості логістики цієї культури.

Також за час війни припинився експорт кукурудзи до Ірану та Алжиру, скоротився експорт до Туреччини, постраждали і дальні напрямки, наприклад, Корея, додає Єлизавета Малишко.

"Якщо порівнювати 2022/23МР з попереднім, то для пшениці частково чи повністю були втрачені Марокко, Пакистан, Саудівська Аравія. Зараз вже пройшло три місяці нового сезону, і за цей час відвантаження так і не відновилось. Окрім європейського ринку, пшениця в сезоні 2023/24 експортується в ближніх напрямках, таких як Єгипет і Туреччина. Збереглись і більш далекі ринки Лівану і Бангладеш, але об’єми експорту скоротились", - зазначає експерт "УкрАгроКонсалту".

Вона додає, що загалом в 2022/23МР багато країн наростили експорт сільгосппродукції . Гарний врожай пшениці в Австралії дозволив задовільнити попит азійських країн, котрі є її традиційними покупцями. Збільшила свій експорт і Європа, яка отримувала багато української пшениці і натомість експортувала власну . Але найбільше зростання ескортної спроможності показала РФ, котра в минулому сезоні наростила свої відвантаження майже на 40%, збільшивши в декілька разів експорт в важливі для України Бангладеш, Алжир, Пакістан і Саудівську Аравію.

Чи реально відновити втрачені позиції?

Після української перемоги над російським агресором - цілком реально , пояснює Павло Коваль. На ринках вищезгаданих країн вже "розпробували" українську продукцію і оцінили її якість, тому за відсутності військових ризиків навіть зараз є можливість відправляти судна дедвейтом 40-60 тис. тонн по раніше налагодженим логістичним каналам. В Україні розуміють, як це зробити, а вітчизняні зернотрейдери не залишають іноземні країни попри неможливість зараз відвантажувати зерно до них.

Питання в тому, як стабільно і регулярно ми зможемо поставляти партії зерна, питання тільки в цьому. Звичайно, для цього потрібна перемога і розблокування експорту плюс розмінування південних акваторій, а також деякий час і інвестиції в відновлення інфраструктури". Павло Коваль гендиректор УАК

При цьому технічно для експорту українського зерна в далекі країни Азії і Африки не принципово використовувати саме порти Великої Одеси - поставки в ці регіони все одно надходитимуть морем через українські, румунські чи іспанські порти. Головне питання в забезпеченні постійних обсягів поставок на ринки таких великих країн як Китай, Індія або Індонезія, котрі контрактують великі партії товару і не готові до логістичних перебоїв.

"Їх не дуже цікавить причина перебоїв з поставками. Великі глобальні гравці не готові вислуховувати пояснення, що у нас черга на переході в Ягодині, або в Одесі прийнято наказ про необхідність підготувати документи для експортної партії за 10 днів, тому що ми боремося з корупцією та експортом нелегального зерна", - додає експерт.

Звичайно, рано говорити про будь-яке відновлення експортних можливостей в умовах продовження російських бомбардувань Одеси, Миколаєва, Херсона і дунайської інфраструктури, які відбуваються майже щоночі. Однак, український АПК вистоїть за умови відсутності подальших значних руйнувань інфраструктури , а також вдосконалення і інтенсифікації логістичних маршрутів.

Залізниця, автомобільний транспорт, дунайські і глибоководні порти мають резерви для подальшого нарощення інтенсивності експерту, додає Павло Коваль. До таких заходів відносяться, наприклад, перенесення пункту пропуску із польсько-українського кордону в порт литовської Клайпеди та план щодо подібних заходів в німецьких портах, пропозиція Хорватії використовувати свій порт з потужністю перевалки близько 1 млн тонн на рік. Крім того, Греція пропонує використовувати свої порти для трафіку українських зернових і олійних культур.

Як потрібно планувати збут сільгоспсировини

Оскільки 60-70% українського агроекспорту експортується або йде транзитом через ЄС, все більш важливим фактором стає необхідність в плануванні збуту на більш ніж півріччя в напрямку європейського ринку, зазначає Олександр Соловей.

З січня до серпня вже ведеться активний збут кукурудзи і пшениці. Це говорить про те, що наш сільгоспвиробник вже повністю розуміє контекст європейської логістики, яка вимагає планування наперед, адже ми дуже гостро відчуваємо її заповненість". Олександр Соловей комерційний директор Spike Brokers

При цьому вже зараз агровиробники не можуть негайно відправляти зернові вантажі в сторону Європи, бо таких можливостей немає в силу розписаної наперед логістики - ЄС має обмежену кількість вагонів-зерновозів для відвантаження українського зерна. Ця особливість ринку і контексту, в якому перебувають українські виробники, змушує їх планувати збут не стільки в спотових закупках, як в горизонті піврічної або навіть річної перспективи .

Через завантаженість європейської логістичної інфраструктури при обмеженості логістичних можливостей у України, можна побачити зменшення сезонності експорту і відсутність пікових навантажень на залізницю, як це було до повномасштабної війни. Павло Коваль пояснює, що в вересні 2023 року українська залізниця перевезла на експорт за всіма напрямками 1 млн. тонн збіжжя, що значно більше порівняно з серпнем і липнем, коли цей показник складав близько 800 тис. тонн щомісяця.

Обсяги транзиту зерна через східноєвропейські країни за останній місяць зростають , навіть не дивлячись на "польський кейс" з політичною суперечкою навколо українського зерна. Попри політичні заяви керівництва цих країн, збільшуються обсяги транзиту через Польщу, Угорщину, Румунію і Словаччину - через останню країну зерновий трафік йде навіть після певних заяв її новообраного премєр-міністра.

"З цих країн вдало ведуться перемовини з Румунією. Фактично, ми передаємо через кордон 120 вагонів за добу із зерновою і олійною продукцією, плюс порт Констанца і дунайські можливості, а також плюс наш тимчасовий зерновий коридор, який здійснюється через територіальні води Румунії і Болгарії. Тобто це для нас важливо, і ці дві країни найбільш лояльні в дискусіях по питанням ембарго зерна", - уточнює гендиректор УАК.

Які прогнози?

До кінця 2023 року, з липня по грудень, Україна зможе вивезти на експорт близько 20 млн тонн сільгосппродукції , що буде доволі непоганим результатом, зазначає Олександр Соловей. За 6 місяців 2023/2024 МР очікується відвантаження плюс-мінус 4 млн тонн щомісячно. З урахуванням необхідності для виробника планувати збут наперед, це ще більше стабілізує експортний потенціал і експортну активність України.

"Темпи, які на сьогоднішній день є у відвантаженні всіма видами транспорту, говорять нам, що експорт відбуватиметься в достатній кількості. Можливе навіть досягнення позначки в 20 млн тонн ще до кінця 2023 року", - констатує експерт.

Павло Коваль уточнює, що на відновлення позиції України в закордонній торгівлі сільгосппродукцією значну роль гратиме можливість відновлення її морського експорту без будь-яких домовленостей з країною-агресором РФ. Загалом, в з середини вересня 2023 року українським зерновим коридором до портів Великої Одеси прибуло вже 20 суден загальним дедвейтом 669 тис. тонн, і фактор масштабування цього зернового коридора напряму впливатиме на можливості відновлення втрачених Україною торгівельних позицій .

"Ситуація складна але я думаю, що якщо інтенсифікація негативних шоків і факторів не збільшиться, то в принципі цей рік ми пройдемо", - додає експерт.

Втім, Україна навряд чи зможе впродовж довгого часу збирати врожаї на рівні 79 млн тонн, які прогнозуються Міністерством агрополітики. Це викликано впливом ряду негативних факторів:

замінуванням і окупацією до 8 млн. га сільгоспземель;

сільгоспземель; падінням врожайності через недостатнє внесення мінеральних добрив і засобів захисту рослин;

вже третю посівну поспіль погіршується насіннєвий пакет по всіх культурах

в 2021/22 МР Україна мала перехідні залишки з 2020/21 МР в розмірі 7,5 млн. тонн пшениці і 5,5 млн. тонн кукурудзи, які не встигли вивезти через повномасштабну війну. В сезоні 2023/24 "заначки" вже не буде - перехідні залишки складуть орієнтовно 1,3-1,5 млн. тонн пшениці і 1,5 млн. тонн кукурудзи;