У ЄС попередили, що Росія пропонує країнам дешеве зерно для створення "нових залежностей"

Європейський Союз попередив країни, що розвиваються, що Росія пропонує їм дешеве зерно, щоб створити нові залежності, посилюючи економічну вразливість і глобальну продовольчу небезпеку.

Про це йдеться у листі високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля, повідомляє Reuters.

Він закликав країни, що розвиваються, й держави G20 виступити "чітким і єдиним голосом" та підштовхнути Москву повернутися до Чорноморської зернової ініціативи та припинити атаки на сільськогосподарську інфраструктуру України.

"У той час як світ стикається з перебоями у поставках і зростанням цін, Росія звертається до незахищених країн з двосторонніми пропозиціями поставок зерна за зниженими цінами, вдаючи, що вирішує проблему, яку сама ж і створила", - зазначив Боррель.

Він назвав такі дії Росії цинічними.

"Це цинічна політика навмисного використання харчових продуктів як зброї для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки", – додав високий представник ЄС.

За його словами, ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн.

"Жодних санкцій щодо російського експорту харчових продуктів та добрив до третіх країн немає", – наголосив він.

Безкоштовне зерно від РФ для Африки: що пообіцяв диктатор

На економічному форумі "Росія-Африка" 27 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ у найближчі три-чотири місяці, буде готова безоплатно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна. При цьому він анонсував і безкоштовну доставку продукції.

Реагуючи на це, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що невелика кількість пожертвувань не виправить драматичного впливу завершення зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати українське продовольство.

У США також вважають, що обіцянки Путіна про безкоштовне зерно для кількох країн Африки не врятують ситуації, яка склалася через вихід країни-агресорки із зернової угоди.

Зауважимо, що Росія краде зерно з окупованої території України. Днями представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-агресорка має задачу продавати це продовольство в Африку та Азію. Про це свідчать ракетні удари по Одеській області. Таким чином росіяни намагаються знищити українську портову інфраструктуру.

Зернова угода: чи є шанс на її відновлення

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору"впевнена, що зернову ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, щоРосія заздалегідь планувала вихіді робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені такожатаки на українську портову інфраструктурувідразу після призупинення дії угоди тапогрози про атаки на кораблі.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян.

Лідери країн Африки також закликали президента Росії Володимира Путіна відновити повноцінну роботу Чорноморської зернової ініціативи, з якої в односторонньому порядку вийшла РФ.

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