У США вважають, що Росія готова вести переговори про відновлення "зернової угоди"

У Сполучених Штатів є інформація, що Росія готова повернутися до переговорів щодо угоди, яка дозволяла безпечний чорноморський експорт українського зерна

Про це повідомляє Reuters.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що якщо Росія хоче вивести свої добрива на світові ринки та сприяти сільськогосподарським транзакціям, то їй доведеться повернутися до цієї угоди.

"Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені в поверненні до дискусій. Тож ми почекаємо, чи станеться це насправді", — сказала вона, не повідомляючи додаткових подробиць.

Зернова угода: чи є шанс на її відновлення

Нагадаємо, кілька тижнів тому 17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Президент Володимир Путін проігнорував прохання свого колеги з Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про відновлення "зернової угоди".

При цьому, Ердоган наголошує, що Анкара продовжує контакти з Москвою на рівні міністерств закордонних справ. Він сподівається, що угоду вдасться відновити, але наголосив, що в даній ситуації західні країни теж повинні врахувати очікування російської сторони.

Після виходу РФ з "зернової угоди", Ердоган вважав, що попри всі заяви президент РФ Володимир Путін зацікавлений у її продовженні.

Лідери країн Африки також закликали президента Росії Володимира Путіна відновити повноцінну роботу Чорноморської зернової ініціативи, з якої в односторонньому порядку вийшла РФ.

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