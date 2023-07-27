В ЄС немає фінансових можливостей допомогти Україні з транспортуванням зерна

Європейська комісія не має вільних грошей у бюджеті та не має чіткого способу допомогти фінансувати додаткові транспортні витрати, з якими український експорт зерна зіткнувся після припинення Чорноморської угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Цього місяця Росія відмовилася від "зернової угоди" під керівництвом ООН, яка дозволяла безпечний прохід українських вантажних суден, завантажених зерновими, олійними культурами та пшеницею, щоб дістатися до світових ринків.

Україні, одному з найбільших у світі експортерів зерна, тепер доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз, а найдешевша альтернативна артерія, річка Дунай, напевно, не може забезпечити необхідний обсяг перевезень.

У результаті Міжнародний валютний фонд оцінив зростання світових цін на зерно на 10-15%.

Reuters пише, що ознайомилося з листом, в якому Міністерство сільського господарства України звернулося до верховного представника ЄС з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, щоб Єврокомісія надала фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат на використання альтернативних маршрутів ЄС, відомих як "Смуги солідарності". Україна оцінює додаткову вартість у 30-40 доларів за тонну.

У листі також міститься прохання про розширення шляхів солідарності на 1-1,5 мільйона тонн на місяць через "зелені коридори", зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Однак в ЄС чіткого шляху немає.

"Ми ще не знайшли рішення щодо підтримки транспортування зерна. Люди чухають собі голови з минулого року. Багато зусиль уже пішло на спрощення системи", — йдеться в повідомленні.

Одне дипломатичне джерело повідомило, що грошей дуже бракує, і значні кошти можуть надійти лише після проміжного перегляду бюджету, на збирання якого може знадобитися ще кілька місяців.

На таку ситуацію з "зерновою угодою" вже відреагували світові ринки. Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 2%, досягнувши максимуму з 21 лютого. Атаки Росії на українські порти та зернову інфраструктуру викликали занепокоєння щодо довгострокових глобальних поставок і продовольчої безпеки

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