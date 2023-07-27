ISW вважає, що Росія не зможе здійснити повну блокаду України в Чорному морі

Росії навряд чи зможе вдатися до повної блокади України в Чорному морі, оскільки боїться спровокувати військовий конфлікт із іншими країнами. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 26 липня.

За словами аналітиків, повна блокада означала б, що російські війська могли б обстрілювати всі судна, які намагаються дістатися до України.

Однак Росія навряд чи спробує здійснити таку блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із причорноморськими країнами, включаючи Румунію, Болгарію та Туреччину, які є членами НАТО.

"Поточна позиція РФ у Чорному морі, швидше за все, свідчить про те, що Росія ставить умови для обшуку цивільних і комерційних суден, водночас претендуючи на блокаду як на засіб отримання додаткового впливу", – зазначили в ISW.

Вихід РФ із зернової угоди: загрози в Чорному морі

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка мала на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства. Того ж дня в Кремлі оголосили про припинення участі в ініціативі.

Президент України Володимир Зеленський виступив за продовження роботи коридору без РФ і направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з відповідною пропозицією. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору можливо в тристоронньому форматі.

Своєю чергою Міністерство оборони Росії заявляло, що з 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, "розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів воєнного призначеня", а країни їхніх прапорів "вважатимуться втягнутими в конфлікт" на боці України.

А розвідка Великої Британії повідомила 26 липня, що після виходу Росії з зернової угоди Чорноморський флот країни-агресорки змінив свою позицію, і, ймовірно, готується до дій щодо блокади України.

Того ж дня український Military Media Center поінформував, що збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, росіяни відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. За даними центру, окупанти практикують ураження цивільних суден, які прямуватимуть до та з портів України.