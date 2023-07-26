Росію очікує "не легка" відповідь, якщо вона атакує кораблі в Чорному морі, — Держдеп США

Після призупинення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі залишилися кораблі під різними прапорами, які долучалися до ініціативи. Якщо Росія перейде від погроз до дій і атакує їх, то країни-власниці "не відреагують на такі атаки легко".

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу у середу, 25 липня.

"У Чорному морі є кораблі, які брали участь в Чорноморській зерновій ініціативі з кожного куточка світу. Я впевнений, що відповідні країни не відреагують легко, якщо Росія атакує ці кораблі. Особливо тому що ці кораблі брали участь в Чорноморській зерновій ініціативні, щоб доставити українське зерно і продукти до інших частин світу – там де це зерно потребують", – сказав він.

Водночас, що в його розумінні означає "не легко" та чи є конкретні протоколи для відповіді у таких випадках, Пател не уточнив.

Нагадаємо, Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору" впевнена, що ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

Москва стверджує, що нібито повернеться до "зернової угоди", але за умови, що її домовленості щодо РФ буде виконано. Проте в ООН пропонували виконати деякі її вимоги, але країна-агресорка відмовилась.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян.

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