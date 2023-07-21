Зеленський та Ердоган "скоординували зусилля" щодо відновлення "зернової угоди"

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, обговоривши, зокрема, питання відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомила пресслужба глави української держави.

"Сторони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Розблокування "зернового коридору" президент України назвав абсолютним пріоритетом", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи, і загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Він підкреслив, що спільними зусиллями необхіно "відвернути глобальну продовольчу катастрофу".

Глава української держави також подякував лідеру Туреччини за плідну зустріч у Стамбулі, яка відбулася 7 липня, а також відзначив принципову позицію цієї країни щодо підтримки майбутнього членства України в НАТО. Співрозмовники торкнулися й питань, пов'язаних із реалізацією запропонованої Зеленським "формули миру".

Крім того, президент України закликав Ердогана сприяти поверненню утримуваних Росією українських полонених та політичних в'язнів, зокрема кримських татар.

Сам Ердоган, нагадаємо, планує обговорити продовження "зернової угоди" з президентом РФ Володимиром Путіним під час його візиту до Туреччини у серпні, який однак наразі не підтверджували в Кремлі. Турецький президент вважає, Путін зацікавлений у продовженні угоди попри нинішню відмову Росії від неї.

Напередодні Путін заявив, що його країна "безумовно, розгляне можливість повернутися" до цієї угоди, але лише за умови якщо будуть у повному обсязі враховані, "а головне - реалізовані, саме реалізовані" всі без винятку раніше узгоджені принципи участі Росії у цій угоді. Зокрема, він вимагає термінового підключення до SWIFT фінансових організацій, що обслуговують експорт зерна з РФ, під чим мається на увазі "Россільгоспбанк".

Зазначимо також, що раніше у п'ятницю Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де було вирішено, що "зерновий коридор" має продовжити функціонувати і Україна працюватиме над його відновленням.