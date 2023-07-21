Зеленский и Эрдоган "скоординировали усилия" по возобновлению "зернового соглашения"

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив, в частности, вопрос возобновления Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Стороны скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование "зернового коридора" президент Украины назвал абсолютным приоритетом", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса, и угроза голода нависла в целом над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Он подчеркнул, что совместными усилиями необходимо "отвратить глобальную продовольственную катастрофу".

Глава украинского государства также поблагодарил лидера Турции за состоявшуюся 7 июля плодотворную встречу в Стамбуле, а также отметил принципиальную позицию этой страны относительно поддержки будущего членства Украины в НАТО. Собеседники затронули и вопросы, связанные с реализацией предложенной Зеленским "формулы мира".

Кроме того, президент Украины призвал Эрдогана способствовать возвращению удерживаемых Россией украинских пленных и политических заключенных, в том числе крымских татар.

Сам Эрдоган, напомним, планирует обсудить продление "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита последнего в Турцию в августе, который, однако пока не подтвержден Кремлем. Турецкий президент считает, Путин заинтересован в продлении соглашения, несмотря на нынешний отказ России от него.

Накануне Путин заявил, что его страна "безусловно, рассмотрит возможность вернуться" к этому соглашению, но только если будут в полном объеме учтены, "а главное - реализованы, именно реализованы" все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этом соглашении. В частности, он требует срочного подключения к SWIFT финансовым организациям, обслуживающим экспорт зерна из РФ, под чем подразумевается "Россельхозбанк".

Отметим также, что ранее в пятницу Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где было решено, что "зерновой коридор" должен продолжить работу и Украина будет работать над его восстановлением.