В Белом доме предупредили, что РФ может атаковать торговые суда в Черном море

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, вовлеченные в перевозку продовольствия, и обвинить в этом Украину.

Об этом заявил спикер Совета национальной обороны Белого дома Адам Ходж, передает Reuters.

По его словам, власти США располагают информацией о том, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину ", - отметил он.

Выход РФ из зернового соглашения: что известно

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремлезаявили о прекращении участия в инициативе.

Президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения заявил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

По словам Зеленского, Украина рассматривает возможности дальнейшего обеспечения функционирования судоходного коридора к портам Украины в Черном море, в частности с использованием конвоирования судов.

В Министерстве восстановления говорят, что уже направили Международной морской организации, являющейся специализированным агентством ООН письмо, сообщив, что Украина решила временно установить рекомендованный морской маршрут, который может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Тем временем Министерство обороны России вечером 19 июля заявило, что в связи с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы и "сворачиванием морского гуманитарного коридора", с начала суток 20 июля будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Как говорят в военном ведомстве страны-агрессора, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины.