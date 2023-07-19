Благодаря разведке Украина в курсе, к чему РФ принуждает ООН и партнеров, атакуя украинские порты - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает, что целью российских атак на украинские порты является, в частности, принуждение партнеров Украины и ООН снять с РФ определенные ограничения, наложенные на нее.

Как дал понять глава государства на совместном с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром брифинге в Киеве, Украина осведомлена об этом даже если соответствующие требования предъявляются непублично.

"В этом всем есть еще один аспект – что Россия бьет по нашим портам. Во-первых, надо понимать, что всегда, когда она так делает, она принуждает нас к чему-то – и не только нас: и партнеров, и ООН – открыть что-то, снять санкции с чего-то. Много разных разговоров за кулисами того, что знает Украина. Даже так. Нравится это слышать кому-то или нет, но это факт. Слава богу, у нас есть разведка, и она работает", - подчеркнул он.

Напомним, что срок действия Черноморской зерновой инициативы, позволявшей безопасный проход судов по Черному морю в и из портов Одесской области, завершился 17 июля из-за отказа продолжать ее со стороны России.

Отметим, что ранее в РФ, в частности, настаивали на том, чтобы Украина для продления действия соглашения возобновила транзит российского аммиака через свою территорию. Украина же требовала гарантий от ООН того, что соглашение будет работать нормально, если Киев транзит российского аммиака разрешит. Однако в июне соответствующий аммиакопровод начал попадать под обстрелы на территории Харьковской области, в том числе с последствиями в виде разгерметизации, то есть непригодности для использования. Таким образом, это условие де-факто утратило актуальность.

Также сообщалось, что Россия требовала для продления "зернового соглашения" обеспечить доступ "Россельхозбанка" к международной системе передачи информации и осуществления платежей SWIFT. 17 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в качестве посредника предложил все же разрешить дочерней компании банка восстановить доступ к SWIFT через специальный механизм платежей через американский банк JP Morgan, однако это предложение было проигнорировано Россией.

Вечером 19 июля президент России Владимир Путин заявил, что его страна "безусловно, рассмотрит возможность вернуться" к этому соглашению, но только при условии если будут в полном объеме учтены, "а главное - реализованы, именно реализованы" все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этом соглашению. В частности, он потребовал срочного подключения к SWIFT финансовых организаций, обслуживающих экспорт зерна из РФ.

Ранее же российские власти многократно публично жаловались на неучет ее требований при функционировании "зернового соглашения", однако тем не менее неоднократно соглашались на продление его действия, что позволило в конечном итоге увеличить его срок с четырех месяцев до одного года.