Зеленский о вариантах дальнейшего "зернового коридора": буду обсуждать конвои с Турцией и другими партнерами

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина рассматривает возможности дальнейшего обеспечения функционирования судоходного коридора к портам Украины в Черном море, в частности с использованием конвоирования судов. Об этом он заявил на совместном с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром брифинге в Киеве.

"С президентом Турции мы можем говорить, как мы будем действовать с ним, как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре. Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы отдельных конвоев. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсудить", - сказал глава государства.

Он напомнил, что Украина является лишь участницей трехстороннего соглашения с Турцией и ООН, и из этого соглашения никто не выходил, в отличие от аналогичного соглашения между Турцией, ООН и Россией.

"Никто из нас из этого трехстороннего соглашения не вышел. Для нас оно продолжается. Но мы должны говорить не только теоретически, но и говорить, что на практике. На практике Россия вышла из соглашения между ООН и Турцией. Реакция ООН на это - не положительная", – отметил Зеленский.

По словам президента, с Турцией сейчас ведется работа "на разных уровнях, включая разные встречи", и через некоторое ближайшее время он будет иметь полную информацию о том, каким Украина видит продолжение действия коридора.

"Коридор должен быть в безопасности. Фактически, зная Россию, он не будет в безопасности, если ООН очень четко и очень твердо не заработает на уровне генерального секретаря. Кроме его слов, которые были достаточно мощными, нужны практические действия. Этого мы пока не увидели", - подчеркнул он.

При этом глава государства добавил, что ожидает, в частности, выводов со стороны военных о возможности обеспечения ими безопасности такого судоходного коридора в украинские порты.

"Я жду ответа от наших военных, потому что и ООН, и Турция, и военные могут сказать, что гарантии 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Для Украины как государства это не та позиция, на которую мы готовы идти. Для нас нужно, чтобы коридор действовал. У нас есть на это полное право", - сказал Зеленский.

Президент также вновь заявил, что и частный бизнес, вовлеченный в морские перевозки сельскохозяйственной продукции, готов брать на себя риски пользования коридором в новом режиме после выхода из "зернового соглашения" РФ.

"Очень важный пункт - что сами компании, частный сектор, включая компании, арендующие корабли, и компании, являющиеся трейдерами той или иной агропродукции, уже давно говорят, что готовы брать на себя соответствующие риски и хотят идти по коридору. [Говорят, что] "у нас есть на это запрос, мы готовы рисковать, мы независимая компания, и если государство дает нам на это разрешение, мы пойдем и будем брать соответствующие риски", - отметил он.

Кроме того, Зеленский ждет и со стороны Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, равно как и от военных, "четкий план того, как это может быть, если это делать".

"Здесь нужна также и международная поддержка. Это еще один аспект, как мы должны все продумать, проработать все детали и решить – мы делаем это или не делаем", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что в Министерстве восстановления говорят, что уже направили Международной морской организации, являющейся специализированным агентством ООН письмо, сообщив, что Украина решила временно установить рекомендованный морской маршрут, который может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Тем временем Министерство обороны России вечером 19 июля заявило, что в связи с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы и "сворачиванием морского гуманитарного коридора", с начала суток 20 июля будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Как говорят в военном ведомстве страны-агрессора, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины.