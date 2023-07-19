Зеленський про варіанти подальшого "зернового коридору": вестиму переговори про конвої з Туреччиною та іншими

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна наразі розглядає можливості подальшого забезпечення функціонування судноплавного коридору до портів України в Чорному морі, зокрема з використанням конвоювання суден. Про це він заявив на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром брифінгу в Києві.

"З президентом Туреччини ми можемо говорити, як ми будемо діяти з ним, як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі. Тут є різні аспекти. Ми піднімали питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, а й з іншими нашими партнерами. Я збираюся це обговорити", - сказав глава держави.

Він нагадав, що Україна є лише учасницею тристоронньої угоди з Туреччиною та ООН, і з цієї угоди ніхто не виходив, на відміну від аналогічної угоди між Туреччиною, ООН та Росією.

"Ніхто з нас з цієї тристоронньої угоди не вийшов. Для нас вона продовжується. Але ми повинні говорити не тільки теоретично, а й говорити, що на практиці. На практиці Росія вийшла з угоди між ООН і Туреччиною. Реакці ООН на це - не позитивна", - зазначив Зеленський.

За словами президента, з Туреччиною зараз ведеться робота "на різних рівнях, включаючи різні зустрічі", і за деякий найближчий час він матиме повну інформацію щодо того, як Україна бачить продовження дії коридору.

"Коридор повинен бути в безпеці. Фактично, знаючи Росію, він не буде в безпеці, якщо ООН дуже чітко й дуже твердо не почне працювати на рівні генерального секретаря. Крім його слів, які були достатньо потужними, потрібні практичні дії. Цього ми поки що не побачили", - наголосив він.

При цьому глава держави додав, що очікує, зокрема, висновків з боку військових щодо можливості забезпечення ними безпеки такого судноплавного коридору до українських портів.

"Я чекаю відповіді від наших військових, тому що і ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантії 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Для України як держави це не та позиція, на яку ми готові йти. Для нас потрібно, що коридор діяв. Ми маємо на це повне право", - сказав Зеленський.

Президент також знову заявив, що й приватний бізнес, залучений до морських перевезень сільськогосподарської продукції, готовий брати на себе ризики користування коридором в новому режимі після виходу з "зернової угоди" РФ.

"Дуже важливий пункт - що самі компанії, приватний сектор, включаючи компанії, які орендують кораблі, і компанії, які є трейдерами тієї чи іншої агропродукції, вже давно кажуть, що готові брати на себе відповідні ризики й хочуть іти коридором. [Кажуть, що] "у нас є на це запит, ми готові ризикувати, ми незалежна компанія, і якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо й будемо брати відповідні ризики", - зазначив він.

Окрім того, Зеленський чекає і з боку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, так само як і від військових, "чіткий план того, як це може бути, якщо це робити".

"Тут потрібна також і міжнародна підтримка. Це ще один аспект, як ми повинні все продумати, проробити всі деталі й вирішити - ми робимо це або не робимо", - наголосив глава держави.

Зазначимо, що у Мінвідновлення кажуть, що вже направили Міжнародній морській організації, що є спеціалізованим агентством ООН листа, повідомивши, що Україна вирішила тимчасово встановити рекомендований морський маршрут, який може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії.

Тим часом Міністерство оборони Росії увечері 19 липня заявило, що у зв'язку із припиненням функціонування Чорноморської зернової ініціативи та "згортанням морського гуманітарного коридору", з початку доби 20 липня розглядатиме всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Як кажуть у військовому відомстві країни-агресорки, країни прапора таких судів вважатимуться залученими у війну на боці України.