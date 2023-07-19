Дякуючи розвідці Україна в курсі, до чого РФ примушує ООН та партнерів, атакуючи українські порти - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує, що метою російських атак на українські порти є, зокрема, примус партнерів України та ООН зняти з РФ певні обмеження, накладені на неї.

Як дав зрозуміти глава держави на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром брифінгу в Києві, Україна обізнана щодо цього навіть якщо відповідні вимоги висуваються непублічно.

"У цьому всьому є ще один аспект - що Росія б'є по наших портах. По-перше, треба розуміти, що завжди, коли вона так робить, вона примушує нас до чогось - і не тільки нас: і партнерів, і ООН - відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов за лаштунками того, що знає Україна. Навіть так. Подобається це чути комусь або ні, але це факт. Слава богу, в нас є розвідка, і вона працює", - підкреслив він.

Нагадаємо, що строк дії Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяла безпечний прохід суден Чорним морем до та з портів Одеської області, завершився 17 липня через відмову продовжувати її з боку Росії.

Зазначимо, що раніше в РФ, зокрема, наполягали, аби Україна для продовження дії угоди відновила транзит російського аміаку через свою територію. Україна ж вимагала гарантій від ООН того, що угода працюватиме нормально, якщо Київ транзит російського аміаку дозволить. Однак у червні відповідний аміакопровід почав потрапляти під обстріли на території Харківської області, зокрема з наслідками у вигляді розгерметизації, тобто непридатності до використання. Таким чином, ця умова де-факто втратила актуальність.

Також повідомлялося, що Росія вимагала для продовження "зернової угоди" забезпечити доступ "Россільгоспбанку" до міжнародної системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT. 17 липня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що як посередник запропонував все ж дозволити дочірній компанії банку відновити доступ до SWIFT через спеціальний механізм платежів через американський банк JP Morgan, але ця пропозиція Росією була проігнорована.

Ввечері 19 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна "безумовно, розгляне можливість повернутися" до цієї угоди, але лише за умови якщо будуть у повному обсязі враховані, "а головне - реалізовані, саме реалізовані" всі без винятку раніше узгоджені принципи участі Росії у цій угоді. Зокрема, він вимагає термінового підключення до SWIFT фінансових організацій, що обслуговують експорт зерна з РФ.

Раніше ж російська влада багаторазово публічно скаржилася на неврахування її вимог при функціонуванні "зернової угоди", але неодноразово погоджувалася на продовження її дії, що дозволило зрештою збільшити її строк з чотирьох місяців до одного року.