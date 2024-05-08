Армія РФ завдала масованого ракетного удару: атаковані енергетичні об’єкти у низці областей

Російська армія в ніч проти 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наразі енергетики уточнюють наслідки та вже працюють над їх ліквідацією.

"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - додав міністр.

"Укренерго" повідомило, що у центральному регіоні є пошкодження обладнання на одному з об'єктів компанії.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

"Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня", - додали у ДТЕК.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення РФ близько 180 разів обстрілювала теплоелектростанції ДТЕК.

На Київщині виникла пожежа

За даними КМВА, Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

"За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань", - зазначили там.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко з посиланням на дані ДСНС повідомив, що сталося загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району.

На Полтавщина є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури

Очільник ОВА Філіп Пронін повідомив про влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

"Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих", - написав він.

Ворог атакував Вінниччину

За даними ОВА, в регіоні є влучання: "Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури".

У Запоріжжі є руйнування

"Росіяни знову масовано атакували мирне Запоріжжя. Поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих", - написав очільник ОВА Іван Федоров.

Росія гатить по українській енергосистемі

Збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад $1 млрд. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії.

Починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

6 травня російські окупанти пошкодили об'єкти "Укренерго" на Сумщині і Харківщині, внаслідок ворожих атак без електроенергії залишилися низка населених пунктів.

У ніч проти 11 квітня армія країни-агресора РФ обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України. Зокрема, внаслідок атак повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації, а енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

Найбільша масована атака сталася 22 березня. Тоді російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівного удару за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.