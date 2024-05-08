Херсонських кавунів буде вп'ятеро більше, ніж торік

Аграрії правобережжя Херсонщини засадили кавунами 570 га сільськогосподарських земель. Тому цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році. Також вже засіяно майже 73 тис га озимих культур та 12 тис га ярових зернових. Загалом планується засіяти 153 тис га сільськогосподарськими культурами.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Коли ми деокупували нашу територію, 30% Херсонської області, там жодного підприємства не було цілого, тобто всі ангари, всі свиноферми, вся техніка, комбайни наших фермерів була повністю спалена, або забрана на лівобережжя Херсонщини", - наголосив очільник області.

За його словами, поступово фермери відновлюють потужності. Зокрема цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році.

"Хочу поділитися гарною новиною, що наші аграрії вже посадили херсонських кавунів на 570 га полів, вони вже дозрівають по тих громадах наших, їх буде більше в 5 разів, ніж минулого року", - підкреслив Прокудін.

Він зазначив, що за допомогою Міністерства аграрної політики аграріям області надали зерносховища.

Також, як повідомив Прокудін, фермери засіяли майже 73 тис. га озимих культур, 12 тис. га ярих зернових та зернобобових.

"153 тис. га ми плануємо, що будуть засіяні сільськогосподарськими культурами. В той же час ворог також постійно б’є по різних об’єктах фермерських господарств, ми бачимо і зараз дуже багато понівеченої техніки, тракторів, ангарів, але фермери наші незламні, все одно будуть працювати і вирощувати всі культури, які я назвав", - зазначив Прокудін.

Зауважимо, до повномасштабного вторгнення Херсонщина вирощувала 35-40% всього об’єму баштанових культур України. Засівалася площа 22,5 тис. гектарів, що давало більш як 160 тис тонн урожаю.

Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зіткнувся з величезними збитками через російське вторгнення, оціненими понад $80 млрд.

Згідно зі звітом, щоб відновити сільськогосподарський сектор Україні у наступні 10 років потрібні значні інвестиції, які оцінюються в $56 млрд, з яких $435 млн - пріоритет на 2024 рік. Зазначено, що більшу частину з яких уже покрито за рахунок донорського фінансування.

USAID АГРО надало фермерам інноваційне рішення для протидії посухам

Аграрії Херсонщини та Миколаївщини вперше в Україні застосують інноваційне рішення для збереження вологи у ґрунті та органічного живлення рослин.

Таку безкоштовну можливість фермери отримали завдяки донорам з Японії та проєкту "Згуртовані громади", який за підтримки Програми USAID АГРО реалізує Всеукраїнська асоціація громад.

Загалом 125 аграріїв Херсонщини та Миколаївщини, що найбільше постраждали через підрив Каховської ГЕС, отримають безкоштовно 5120 кг сорбенту. Це допоможе частково вирішити питання нестачі води для поливу.

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