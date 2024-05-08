Херсонских арбузов будет в пять раз больше, чем в прошлом году

Аграрии правобережья Херсонской области засадили арбузами 570 га сельскохозяйственных земель. Поэтому в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году. Также уже засеяно около 73 тыс. га озимых культур и 12 тыс. га яровых зерновых. В целом планируется засеять 153 тыс. га сельскохозяйственными культурами.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Когда мы деоккупировали нашу территорию, 30% Херсонской области, там ни одного предприятия не было целого, то есть все ангары, все свинофермы, вся техника, комбайны наших фермеров были полностью сожжены или забраны на левобережье Херсонщины", - подчеркнул глава области.

По его словам, постепенно фермеры восстанавливают мощности. В частности, в этом году урожай арбузов будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.

"Хочу поделиться хорошей новостью, что наши аграрии уже посадили арбузов херсонских на 570 га полей, они уже созревают, их будет больше в 5 раз, чем в прошлом году", - подчеркнул Прокудин.

Он отметил, что с помощью Министерства аграрной политики аграриям области предоставили зернохранилища.

Также, как сообщил Прокудин, фермеры засеяли около 73 тыс. га озимых культур, 12 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых.

"153 тыс. га мы планируем, что будут засеяны сельскохозяйственными культурами. В то же время враг также постоянно бьет по разным объектам фермерских хозяйств, мы видим и сейчас очень много изуродованной техники, тракторов, ангаров, но фермеры наши несокрушимые, все равно будут работать и выращивать все культуры, которые я назвал", – отметил Прокудин.

Отметим, что до полномасштабного вторжения Херсонщина выращивала 35-40% всего объема бахчевых культур Украины. Засевалась площадь 22,5 тыс. гектаров, что давало более 160 тыс. тонн урожая.

Напомним, по данным исследования, проведенного Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромными убытками из-за российского вторжения, оцененными свыше $80 млрд.

Согласно отчету, чтобы восстановить сельскохозяйственный сектор Украине в следующие 10 лет, нужны значительные инвестиции, которые оцениваются в $56 млрд, из которых $435 млн - приоритет на 2024 год.

USAID АГРО предоставило фермерам инновационное решение по противодействию засухам

Аграрии Херсонщины и Николаевщины впервые в Украине применят инновационное решение для сохранения влаги в почве и органического питания растений.

Такую бесплатную возможность фермеры получили благодаря донорам из Японии и проекту "Объединенные общины", который при поддержке Программы USAID АГРО реализует Всеукраинская ассоциация общин.

Всего 125 аграриев Херсонщины и Николаевщины, наиболее пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС, получат бесплатно 5120 кг сорбента. Это поможет частично решить вопрос нехватки воды для полива.

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