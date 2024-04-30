Правительство разрешило пока не отдавать кредиты некоторым фермерским хозяйствам: кому и как долго

Кабинет министров принял изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам. В частности, правительство разрешило отсрочку возврата госкредитов оставшимися на ТОТ или прифронтовых территориях фермерскими хозяйствами.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции, отметив, что речь идет о фермерских хозяйствах, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были расположены на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, а также на территориях, временно оккупированных Россией.

Отмечается, что некоторые из вышеперечисленных фермерских хозяйств получили кредиты через Укргосфонд еще до 2022 года. Впрочем, из-за военных действий многие из них не в состоянии полностью выполнить свои обязательства по возврату бюджетных средств.

Поэтому принятыми правительством изменениями предусмотрена возможность отсрочки возврата кредитов до 31 декабря 2025 года. Чиновники надеются, что такие изменения позволят сформировать долгосрочную государственную политику поддержки аграриев, создав равные условия для всех фермерских хозяйств.

Кроме того, заявки от фермеров для получения финансовой поддержки теперь будут принимать онлайн через Государственный аграрный реестр.

Напомним, что 12 августа 2022 года Министерство аграрной политики и продовольствия при технической помощи Европейского союза запустило автоматизированную электронную систему "Государственный аграрный реестр", открытую для регистрации всех украинских аграриев.

Система предназначена для эффективного и прозрачного распределения и администрирования всех видов поддержки для украинских аграриев, предоставляемых в рамках государственных программ, в виде грантов от международных партнеров, а также других видов технической помощи.

Как получить субсидию на землю

Напомним, что с мая в Государственном аграрном реестре стартует подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на обрабатываемые угодья для аграриев с деоккупированных территорий и территорий, на которых завершены боевые действия. Заявки будут приниматься до 30 июня 2024 года.

После обработки заявок малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров, расположенные на деоккупированных территориях или в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на 1 гектар.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, эти средства будут направлены на то, чтобы помочь аграриям провести посевную кампанию и обеспечить сбор урожая.

Кроме того, подав заявку в Государственный аграрный реестр, фермеры Николаевской области смогут воспользоваться программой помощи в разминировании и возобновлении сельскохозяйственной деятельности на землях площадью от 3 до 300 гектаров, поврежденных с февраля 2022 года.

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