Минагрополитики утвердило форму бизнес-плана для фермерских хозяйств

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило форму типового бизнес-плана создания и функционирования фермерского хозяйства (личного сельского хозяйства).

Об этом говорится в приказе Министерства №1049, передает пресс-служба ведомства.

Что включает в себя типичный бизнес-план

Резюме проекта;

Общую характеристику хозяйства;

Фактические производственные ресурсы хозяйства;

Описание целевого рынка и маркетинговой стратегии проекта;

Цель и целесообразность проекта;

денежный план хозяйства;

потребность в финансовых ресурсах;

Технико-экономическое обоснование;

Риски и пути их минимизации.

С формой типового бизнес-плана можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что приказ Минагрополитики разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О состоянии обеспечения продовольственной безопасности" от 09.10.2023 г. №681.

Напомним, что с 1 мая в Государственном аграрном реестре начнется подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на обрабатываемые угодья для аграриев с деоккупированных и территорий, на которых завершены боевые действия.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей в 2024 году

В 2024 году правительство расширило перечень программ для поддержки аграриев, которые уже третий год подряд работают в условиях войны и, несмотря на сложности, продолжают поддерживать национальную и мировую продовольственную безопасность. По словам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, в целом в 2024 году действуют следующие программы:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 гектаров, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 миллионов или 10 миллионов гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 миллионов гривен.

Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – аграрии могут получить 25% от стоимости сельхозтехники 44 украинских производителей.

Кроме того, Министерство аграрной политики Украины в 2024 году возобновит бюджетные дотации для фермеров на землю и за содержание крупного рогатого скота (КРС), коз и овец.