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Минагрополитики утвердило форму бизнес-плана для фермерских хозяйств
Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило форму типового бизнес-плана создания и функционирования фермерского хозяйства (личного сельского хозяйства).
Об этом говорится в приказе Министерства №1049, передает пресс-служба ведомства.
Что включает в себя типичный бизнес-план
- Резюме проекта;
- Общую характеристику хозяйства;
- Фактические производственные ресурсы хозяйства;
- Описание целевого рынка и маркетинговой стратегии проекта;
- Цель и целесообразность проекта;
- денежный план хозяйства;
- потребность в финансовых ресурсах;
- Технико-экономическое обоснование;
- Риски и пути их минимизации.
С формой типового бизнес-плана можно ознакомиться по ссылке.
Отмечается, что приказ Минагрополитики разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О состоянии обеспечения продовольственной безопасности" от 09.10.2023 г. №681.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, что с 1 мая в Государственном аграрном реестре начнется подача заявок на отдельную бюджетную субсидию на обрабатываемые угодья для аграриев с деоккупированных и территорий, на которых завершены боевые действия.
Программы поддержки сельскохозяйственных производителей в 2024 году
В 2024 году правительство расширило перечень программ для поддержки аграриев, которые уже третий год подряд работают в условиях войны и, несмотря на сложности, продолжают поддерживать национальную и мировую продовольственную безопасность. По словам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, в целом в 2024 году действуют следующие программы:
- "Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.
- Предприниматели, обрабатывающие до 500 гектаров, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.
- Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 миллионов или 10 миллионов гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.
- Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 миллионов гривен.
- Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – аграрии могут получить 25% от стоимости сельхозтехники 44 украинских производителей.
Кроме того, Министерство аграрной политики Украины в 2024 году возобновит бюджетные дотации для фермеров на землю и за содержание крупного рогатого скота (КРС), коз и овец.