Мінагрополітики затвердило форму бізнес-плану для фермерських господарств

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило форму типового бізнес-плану створення та функціонування фермерського господарства (особистого селянського господарства).

Про це йдеться у наказі Міністерства №1049, передає пресслужба відомства.

Що включає типовий бізнес-план

Резюме проєкту;

Загальну характеристику господарства;

Фактичні виробничі ресурси господарства;

Опис цільового ринку та маркетингової стратегії проекту;

Ціль та доцільність проекту;

Фінансовий план господарства;

Потребу у фінансових ресурсах;

Техніко-економічне обґрунтування;

Ризики, та шляхи їх мінімізації.

З формою типового бізнес-плану можна ознайомитись за посиланням.

Зазначається, що наказ Мінагрополітики розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про стан забезпечення продовольчої безпеки" від 09.10.2023 р. № 681.

Нагадаємо, що з 1-го травня у Державному аграрному реєстрі розпочнеться подача заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників у 2024 році

У 2024 році уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв, які вже третій рік поспіль працюють в умовах війни і попри складнощі продовжують підтримувати національну і світову продовольчу безпеку. Тож, за словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, загалом у 2024 році діють такі програми:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 гектарів, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 мільйонів або 10 мільйонів гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 мільйонів гривень.

Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – аграрії можуть отримати 25% вартості сільгосптехніки 44 українських виробників.

Крім того, Міністерство аграрної політики України у 2024 році відновить бюджетні дотації для фермерів на землю та за утримання великої рогатої худоби (ВРХ), кіз і овець.