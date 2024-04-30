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Категорія
Агро
Дата публікації

Мінагрополітики затвердило форму бізнес-плану для фермерських господарств

Мінагрополітики затвердило форму бізнес-плану для фермерських господарств
Фото: Пресслужба Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило форму типового бізнес-плану створення та функціонування фермерського господарства (особистого селянського господарства).

Про це йдеться у наказі Міністерства №1049, передає пресслужба відомства.

Що включає типовий бізнес-план

  • Резюме проєкту; 
  • Загальну характеристику господарства; 
  • Фактичні виробничі ресурси господарства; 
  • Опис цільового ринку та маркетингової стратегії проекту; 
  • Ціль та доцільність проекту; 
  • Фінансовий план господарства; 
  • Потребу у фінансових ресурсах; 
  • Техніко-економічне обґрунтування; 
  • Ризики, та шляхи їх мінімізації.

З формою типового бізнес-плану можна ознайомитись за посиланням.

Зазначається, що наказ Мінагрополітики розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про стан забезпечення продовольчої безпеки" від 09.10.2023 р. № 681.

Нагадаємо, що з 1-го травня у Державному аграрному реєстрі розпочнеться подача заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників у 2024 році

У 2024 році уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв, які вже третій рік поспіль працюють в умовах війни і попри складнощі продовжують підтримувати національну і світову продовольчу безпеку. Тож, за словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, загалом у 2024 році діють такі програми:

  • "Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.
  • Підприємці, які обробляють до 500 гектарів,  можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.
  • Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 мільйонів або 10 мільйонів гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.
  • Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів,  що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 мільйонів гривень.
  • Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – аграрії можуть отримати 25% вартості сільгосптехніки 44 українських виробників.

Крім того, Міністерство аграрної політики України у 2024 році відновить бюджетні дотації для фермерів на землю та за утримання великої рогатої худоби (ВРХ), кіз і овець.

Автор:
Ольга Колесніченко