Аграрії можуть отримати 25% вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників: як скористатися програмою

Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників. В оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що наказ про затвердження оновленого переліку техніки підписала перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Яка техніка у переліку

На сьогодні до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2 289 номенклатурних позицій продукції 44-х українських виробників сільгоспмашин та обладнання.

Серед доданих до переліку позицій, зокрема, трактори для сільського та лісового господарства, ґрунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та ґрунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, для доїння корів, техніка та обладнання для садівництва і ягідництва, обладнання для сушіння зерна.

Як зауважують в Мінекономіки, по мірі надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися.

"Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки. Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня", - підкреслюють у відомстві.

Як отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

На реалізацію програми в бюджеті передбачено 1 млрд грн

“Підтримка вітчизняного виробника та його розвитку, стимулювання попиту на зроблене в Україні - основа нашої державної політики. Завдяки програмі компенсації вартості сільгосптехніки розраховуємо не лише надати поштовх для розвитку українських машинобудівних підприємств, а й допомогти нашим аграріям, які зможуть стати більш конкурентоздатними на ринку за рахунок зниження витрат на основні засоби виробництва”, - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, дана програма допоможе агровиробникам оновити парк техніки і стати більш продуктивними.

Цього року на реалізацію програми в бюджеті передбачено 1 млрд грн.

За розрахунками Мінекономіки, підтримкою від держави зможуть скористатись близько 4 000 аграріїв.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників: