Українські фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування

Кабінет міністрів України схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Ініціатива спрямована на підтримку фермерів, які наймають державні та приватні компанії для очищення земель від мін, з подальшою компенсацією з державного бюджету.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

В держбюджеті на цю програму на 2024 рік передбачено 3 мільярди гривень. Планується, що держава покриватиме 80% витрат на розмінування для фермерів, працюючих на власній або орендованій землі. Компенсація здійснюється на безповоротній основі

Ціни на розмінування будуть встановлюватися на аукціонах в системі Prozorro. Очікується, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року.

"Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент — компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Відпочатку говорили про 2 млрд грн на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 млрд грн", — зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

У відомстві вважають що таке рішення сприятиме відновленню роботи на деокупованих територіях та залученню більшої кількості операторів для розмінування.

Проте, компенсації не будуть доступні фермерам, щодо яких Україна запровадила санкції, а також тим, хто має податковий борг або перебуває в процесі ліквідації чи банкрутства.

Наразі потенційно забрудненими залишаються 156 000 кв. км українських територій, включно з сільськогосподарськими землями. Від початку 2024 року в Україні обстежили 53 тис. га земель і з них 95% повернули назад у сільськогосподарську експлуатацію.

Міністерство економіки ставить за мету протягом наступних 10 років очистити 80% забруднених земель.

Кабмін планує спростити систему сертифікації операторів з розмінування

В Україні почали готуватися до третьої посівної кампанії в умовах війни і щоб пришвидшити гуманітарне розмінування територій уряд анонсував нову постанову, яка має на меті впровадження спрощеної процедури сертифікації для організацій, що займаються розмінуванням на території країни.

Також Кабінет міністрів України підтримав запропонований Мінекономіки експериментальний проєкт з обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування та пов’язаних з ними компонентів і обладнання.

Додамо, що протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.