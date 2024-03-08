Уряд вводить обовʼязкову сертифікацію механізованих засобів розмінування

Кабінет міністрів України підтримав запропонований Мінекономіки експериментальний проєкт з обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування та пов’язаних з ними компонентів і обладнання.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 8 березня 2024 року, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Фактично на наших очах в Україні формується кластер виробництва техніки та обладнання для розмінування. Напрямок розвивається дуже динамічно та потужно. Вітчизняні винахідники та виробники беруть на озброєння й удосконалюють всі кращі напрацювання, які є у світі. А також пропонують власні розробки, що не поступаються, а часом, перевершують іноземні аналоги", - розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що запропонований порядок сертифікації містить у собі чітко виписані стандарти, а також прозору і зрозумілу процедуру.

"Чіткі вимоги до продукції будуть орієнтиром для наших виробників. Ключовим для нас є питання безпеки тих, хто працюватиме з технікою та обладнанням. Друге – це живучість та ефективність машин. І, безперечно, ми дивимося в майбутнє: переконана, що українські розробки будуть мати попит у всьому світі. Тому важливо, щоб виробництво вже сьогодні базувалося на міжнародних стандартах", - підсумувала голова Мінекономіки.

Відповідно до рішення, сертифікація продукції здійснюватиметься Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Міноборони. Сертифікації підлягатимуть механізовані засоби вітчизняного виробництва, або іноземні, що постачаються в Україну, в тому числі міжнародними партнерами, як технічна чи гуманітарна допомога. Інститут вестиме перелік виданих сертифікатів та здійснюватиме періодичний технагляд за сертифікованою продукцією.

При цьому, як повідомили у Мінекономіки, якщо продукція закордонного виробництва має сертифікат країни-виробника, який підтверджує відповідність вимогам, затверджених Порядком, то такий сертифікат визнається Інститутом. І лише в разі наявності невідповідностей українським вимогам, іноземна техніка має пройти українську сертифікацію за процедурою. Важливо також, що експлуатація техніки та обладнання, введених в обіг до набуття чинності Порядком сертифікації, не може бути заборонена чи обмежена.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, під час розробки вимог був урахований весь світовий та український досвід і практики. Порядок сертифікації містить вимоги до всіх наявних типів механізованих засобів, що використовуються у сфері протимінної діяльності. Зокрема до:

механізованих засобів (легких, середніх та важких) гуманітарного розмінування;

механізованих засобів бойового розмінування;

обладнання для тралення механізованих засобів;

механізованих засобів гуманітарного чи бойового розмінування з дистанційним керуванням;

механізованих засобів підготовки ґрунту до розмінування;

обладнання для виявлення вибухонебезпечних предметів і т.д.

Вимоги включають як параметри безпеки, так і ефективності.

"Наприклад, шасі легких механізованих засобів гуманітарного розмінування мають бути захищені від підриву вибухівки масою не менше 0,57 кг в тротиловому еквіваленті, середні – не менше 6 кг, важкі – не менше 8 кг. При цьому оператор будь-якого з цих засобів має бути гарантовано захищений від наслідків підриву вибухівки масою не менше 6 кг в тротиловому еквіваленті", - пояснив Безкаравайний.

Також він зазначив, що це відповідає українським та міжнародним стандартам - обладнання для тралення має витримати не менше п’яти вибухів та зберігати при цьому можливість виконувати завдання.

Окремі вимоги є до машин для підготовки ґрунту – вони стосуються здатності техніки видаляти рослинність, обробляти, в тому числі важкі ґрунти.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову стандартизовану систему для сертифікації організацій, що займаються діяльністю по розмінуванню. Цей експериментальний проєкт триватиме два роки, має на меті спростити та уніфікувати процес отримання сертифікатів для усіх операторів протимінної діяльності (ПМД).

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у грудні 2023 року кількість сертифікованих організацій, що займаються розмінуванням в Україні, становила 26, а на початку лютого цифра зросла до 29. Ще 48 організацій перебувають на стадії отримання сертифікації.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Станом на 1 листопада 2023 року щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також мінне забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

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