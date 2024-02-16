Угорщина приєдналася до коаліції з розмінування України

15 лютого під час наради країн-членів НАТО у Брюсселі Угорщина приєдналась до коаліції з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий.

За його словами, в Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення є розмінування.

"Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування", - написав Салай-Бобровніцкі.

Зауважимо, Туреччина, Румунія та Болгарія, які є членами НАТО, підписали меморандум про створення протимінної військово-морської групи у Чорному морі задля підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєво важливого експорту українського зерна.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.