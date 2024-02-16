Венгрия присоединилась к коалиции по разминированию Украины

15 февраля на совещании стран-членов НАТО в Брюсселе Венгрия присоединилась к коалиции по противоминной деятельности, которая будет заниматься разминированием Украины.

Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий.

По его словам, в Украине одной из самых важных задач, которая влияет на повседневную жизнь населения, является разминирование.

"Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя учения по разминированию", - написал Салай-Бобровницкий.

Напомним, Турция, Румыния и Болгария, которые являются членами НАТО, подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море для повышения безопасности судоходства и в поддержку жизненно важного экспорта украинского зерна.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в первоочередном обследовании, очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.