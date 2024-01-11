Три країни НАТО розміновуватимуть Чорне море

Міноборони Туреччини, Румунії та Болгарії підпишуть меморандум про створення протимінної військово-морської групи у Чорному морі задля підвищення безпеки судноплавства та на підтримку життєво важливого експорту українського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії 11 січня підпишуть у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea), яка контролюватиме операції місій із розмінування.

Видання нагадує, що країна-агресор РФ замінувала узбережжя Чорного моря України ще на початку вторгнення.

Деякі з мін з того часу опинилися у чорноморських водах країн-членів НАТО, створюючи загрозу судноплавству та ускладнюючи зусилля України щодо прориву російської морської блокади.

"Діяльність MCM Black Sea має виключно мирний характер і не спрямована проти будь-якої іншої країни. Очікується, що вона допоможе покращити взаємодію та добросусідські відносини між учасниками, не замінюючи присутність НАТО та поточну діяльність зі стримування та оборони в районі Чорного моря", – заявили в міністерстві оборони Болгарії.

Міністерство оборони Румунії своєю чергою наголосило, що ініціатива "сприятиме зміцненню союзницької позиції стримування та оборони східного флангу".

В операції будуть задіяні кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери і безпілотники. Очікується, що Туреччина відіграватиме вирішальну роль, оскільки країна має найбільше кораблів, здатних виконувати операції з розмінування.

Мінна небезпека у Чорному морі

5 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії. Корабель отримав незначні ушкодження.

А 20 вересня в Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати.

Раніше уряд Британії, посилаючись на дані своєї розвідки, попереджав, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів.

Зауважимо, рух суден до портів Великої Одеси тимчасовим коридором, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри постійні атаки країни-агресора РФ.