РФ може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що РФ намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через "гуманітарний коридор", щоб перешкодити експорту української агропродукції. Таким чином РФ прагне тиснути на економіку України.

«Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість звинуватить Україну в будь-яких атаках у Чорному морі», – йдеться в заяві МЗС Британії.

Відомство опублікувала розвідувальні дані, щоб викрити тактику Росії та запобігти будь-якому такому інциденту.

Велика Британія заявила, що працює з Україною та іншими партнерами, щоб запровадити домовленості щодо підвищення безпеки судноплавства, і використовує свої розвідувальні можливості для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.

Судноплавство у Чорному морі: мінна небезпека та загроза обстрілів з боку РФ

У липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Також з портів Одеси та "Південний" вийшли судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy із продукцією українських металургів, які було заблоковано в українських портах із 24 лютого 2022 року.

16 вересня перші два цивільні судна скористалися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії. Пізніше вони залишили порт із майже 20 тисячами тонн продовольства.

За останні кілька тижнів десять кораблів дісталися до основних українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози Росії атакувати судна в цьому районі. Це свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після зупинки "зернового коридору", погодженого з Росією, виправдалася.