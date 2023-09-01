"Гуманітарний коридор". З порту "Південний" вийшли судна з металопродукцією

Ще два судна скористалися українським гуманітарним коридором з морських портів у Чорному морі. Вони були заблоковані у порту "Південний".

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Про це 1 вересня повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Балкери Anna-Theresa, що плаває під прапором Ліберії, та Ocean Courtesy (Маршаллові острови) рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. Судна перевозять металопродукцією: 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату. Раніше, переважно, судна навантажували агропродукцією.

Обидва балкера знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії. Вони перебували в порту "Південний" до повномасштабного вторгнення: Anna-Theresa знаходився там з 22 лютого 2022 року, а Ocean Courtesy — з 16 лютого 2022 року.

Спеціальний гуманітарний коридор створили для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.

Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Київ створив коридор, тому що після призупинення роботи "зернової угоди" компанії, що займаються судноплавством та страхуванням, висловили стурбованість щодо безпеки. Зважаючи на те, що російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.