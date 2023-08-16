США ведуть перемовини для розширення шляхів експорту зерна з України, – WSJ

США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення використання альтернативних шляхів експорту українського зерна. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

План, який підтримали Штати, передбачає, що до жовтня потужності України для експорту зерна Дунаєм має бути збільшено до чотирьох мільйонів тонн на місяць. Значну частину продовольства відправлятимуть вниз по річці та через Чорне море до портів у Румунії, а далі – до інших країн. Такий маршрут буде повільнішим і дорожчим, ніж Чорноморський зерновий коридор, але стане його альтернативою.

За словами одного зі співрозмовників видання, Штати розглядають усі варіанти для захисту кораблів, які прямують до та з дунайських портів України, включно з військовими рішеннями.

Також США частково спиратимуться на ініціативу Європейського Союзу щодо "коридорів солідарності" – автомобільних, залізничних і морських шляхів перевезення українського зерна та інших вантажів.

Чиновники в ЄС вважають, що цими маршрутами Україна зможе експортувати в середньому від 5 до 5,5 млн тонн зерна на місяць. Наразі найбільшим показником було 4,2 млн тонн експорту – в листопаді 2022 року. У червні 2023-го з України таким чином вивезли 3 млн тонн продовольства. Близько 60% цього експорту було здійснено дунайським маршрутом.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міноборони країни-агресорки заявляло, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися ним як потенційні перевізники військових вантажів.

Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Днями в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. Насамперед ідеться про кораблі, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення РФ. При цьому українські військові попередили, що на маршрутах зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Росії.

Сьогодні, 16 серпня, тимчасовим коридором скористалося перше судно. Ним став контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконга, який вирушив із Одеси.

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