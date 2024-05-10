Інструмент для створення скріншотів Windows 11 отримує сканування QR-кодів і підтримку емодзі

Microsoft додає нові функції до вбудованого інструменту Snipping Tool у Windows 11. В останньому оновленні для учасників програми Windows Insider з'явилася підтримка автоматичного сканування QR-кодів та можливість додавати емодзі до знімків екрана.

Про це пише The Verge.

Тепер, якщо на скріншоті буде QR-код, Snipping Tool автоматично його виявить і виділить, показуючи посилання, яке за ним приховано. Користувачеві досить натиснути на код, і він відкриється.

Крім того, в інструменті з'явилася підтримка 3D-емодзі Microsoft. Емодзі можна додавати через панель інструментів фігур, змінювати їх розміри та переміщати поверх знімка екрана.

Microsoft також вдосконалила саму панель фігур, додавши можливість регулювати непрозорість заливки фігур та колір їх контурів. Повернулася функція лінійки, яку можна ввімкнути комбінацією клавіш Ctrl+R.

Ще одним нововведенням стала зміна назви функції штучного інтелекту з Pain Cocreator на Image Creator. Її принцип роботи залишився незмінним - генерація зображень на основі текстових підказок.

Оновлення з новими можливостями Snipping Tool поступово стане доступним для всіх користувачів Windows 11 після завершення тестового періоду.

Нагадаємо, корпорація Microsoft оголосила, що їх новий штучний інтелект Copilot незабаром буде інтегрований безпосередньо в комп'ютери користувачів і зможе працювати не лише через інтернет.

Також повідомлялося, що Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.

У Microsoft розповіли про нову функцію Generative Magic Erase на основі штучного інтелекту, яка з’являється у Windows 10 та 11. Вона дозволить значно простіше редагувати зображення в програмі Photos, яка є стандартною в операційній системі Windows.

Джерело фото: ua.depositphotos.com