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Інструмент для створення скріншотів Windows 11 отримує сканування QR-кодів і підтримку емодзі
Microsoft додає нові функції до вбудованого інструменту Snipping Tool у Windows 11. В останньому оновленні для учасників програми Windows Insider з'явилася підтримка автоматичного сканування QR-кодів та можливість додавати емодзі до знімків екрана.
Про це пише The Verge.
Тепер, якщо на скріншоті буде QR-код, Snipping Tool автоматично його виявить і виділить, показуючи посилання, яке за ним приховано. Користувачеві досить натиснути на код, і він відкриється.
Крім того, в інструменті з'явилася підтримка 3D-емодзі Microsoft. Емодзі можна додавати через панель інструментів фігур, змінювати їх розміри та переміщати поверх знімка екрана.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Microsoft також вдосконалила саму панель фігур, додавши можливість регулювати непрозорість заливки фігур та колір їх контурів. Повернулася функція лінійки, яку можна ввімкнути комбінацією клавіш Ctrl+R.
Ще одним нововведенням стала зміна назви функції штучного інтелекту з Pain Cocreator на Image Creator. Її принцип роботи залишився незмінним - генерація зображень на основі текстових підказок.
Оновлення з новими можливостями Snipping Tool поступово стане доступним для всіх користувачів Windows 11 після завершення тестового періоду.
Нагадаємо, корпорація Microsoft оголосила, що їх новий штучний інтелект Copilot незабаром буде інтегрований безпосередньо в комп'ютери користувачів і зможе працювати не лише через інтернет.
Також повідомлялося, що Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.
У Microsoft розповіли про нову функцію Generative Magic Erase на основі штучного інтелекту, яка з’являється у Windows 10 та 11. Вона дозволить значно простіше редагувати зображення в програмі Photos, яка є стандартною в операційній системі Windows.
Джерело фото: ua.depositphotos.com