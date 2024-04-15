Оновлення для Windows 11: Microsoft тестує рекламу програм в меню "Пуск"

Корпорація Microsoft оголосила про випуск нового тестового білду Windows 11 Insider Preview Build, де в меню "Пуск" додано рекламні оголошення програм з Windows Store.

Про це повідомляє Microsoft у блозі.

Ці оголошення з'явилися в розділі "Рекомендовані", де зазвичай в попередніх версіях Windows 11 показуються останні файли користувача.

Microsoft у своєму блозі зазначила, що додавання рекламних рекомендацій у меню "Пуск" є частиною тестування нових функцій, які мають на меті допомогти користувачам знаходити цікаві програми у Microsoft Store.

Наразі ця функція доступна лише для Windows Insiders у бета-каналі в США та не поширюватиметься на комерційні пристрої.

У тестовій версії Windows 11 існує можливість вимкнути ці рекламні оголошення через меню "Налаштування", вибір "Персоналізація", потім "Пуск", де можна вимкнути перемикач для рекомендацій програм.

У Microsoft зазначили, що після завершення тестування і залежно від відгуків користувачів, компанія може розглянути можливість розширення цієї функції на більш широку аудиторію.

В корпорації додають, що у бета-каналі в автоматичному режимі з'являтимуться оновлення та тестування нових функцій,проте користувачі можуть вимкнути цю функцію.

Додамо, Microsoft планує випустити нову технологію набору тексту Eye-Gaze, яка допоможе користувачам вводити текст і взаємодіяти з програмами виключно за допомогою погляду. На дану технологію вже є зареєстрований патент.

Нагадаємо, раніше корпорація Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.

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