Eye-Gaze. Microsoft запатентував технологію набору тексту поглядом

Корпорація Майкрософт планує випустити нову технологію набору тексту Eye-Gaze, яка допоможе користувачам вводити текст і взаємодіяти з програмами виключно за допомогою погляду. На дану технологію вже є зареєстрований патент.

Про це повідомляє Windows Report.

Технологія використовує так звану "dwell-free", що означає, що введення тексту виконується через рухи очей по розміщеній на екрані клавіатурі. При цьому, користувачеві не доведеться затримувати зоровий контакт із клавішею протягом тривалого часу.

Згідно з інформацією, яка наведена у патенті, на даний час швидкість введення тексту коливається від 7 до 20 слів на хвилину. Максимальна швидкість складала 30 слів на хвилину.

Відповідно до звіту Windows, ця технологія використовує інструменти штучного інтелекту, щоб передбачати слова, коли користувач дивиться лише на першу та останню літери слова. Microsoft використовуватиме так званий процесор прогнозування, який вгадує слово чи дію залежно від того, куди дивиться користувач. Технологія також використовує розумні алгоритми, щоб швидко реагувати на дії користувача.

Зазначається, що ця технологія може дозволити користувачам керувати різними параметрами, такими як гучність звуку або яскравість, рухаючи очима. Він не буде обмежуватися лише певними програмами, оскільки його можна розширити, щоб стати новим способом взаємодії з пристроями.

Нововведення зможе працювати на телефонах, планшетах і комп’ютерах і використовуватися для обміну текстовими повідомленнями, електронною поштою, веб-браузерами, пошуковими системами та будь-якими іншими програмами з опціями введення тексту.

Нагадаємо, раніше корпорація Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.

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