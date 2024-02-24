Windows отримав "магічний" елемент на основі ШІ для редагування фотографій

Нова функція Generative Magic Erase на основі штучного інтелекту з’являється у Windows 10 та 11. Вона дозволить значно простіше редагувати зображення в програмі Photos, яка є стандартною в операційній системі Windows.

Про це повідомили на сайті компанії.

У компанії розповіли, що їхній відомий інструмент Spot fix отримав покращення за допомогою штучного інтелекту та тепер відомий як Generative erase.

Ця функція дозволяє виправляти й видаляти певні деталі на фотографіях, як-от фонові об’єкти чи різні візуальні перешкоди.

Порівняно з точковою, генеративне стирання створює більш гладкий і реалістичний результат після видалення об’єктів із фотографії, навіть якщо стираються великі області.

Як користуватися інструментом

Щоб скористатися даним елементом, користувач повинен обрати "Редагувати зображення" та опцію "Стерти". Потім відрегулювати розмір пензля для максимальної точності і провести по об’єктах або ділянках, які треба видалити.

Для ще більш точного керування або видалення кількох об’єктів одночасно користувач може додавати або видаляти маски, де кожна маска представляє область, яку буде стерто.

"Сьогодні це оновлення починає розгортатися для учасників оцінювання Windows у всіх каналах (включно з особами оцінювання Windows у Windows 10 у каналі попереднього перегляду випуску).Обов’язково оновіть програму до версії 2024.11020.21001.0 або новішої", - кажуть у корпорації.

Зазначається, що усі поточні функції штучного інтелекту для редагування програми Photos, зокрема розмиття фону, видалення та заміна фону та генеративне стирання, тепер доступні в програмі Photos для Windows 11 для пристроїв Arm64. Вони також включають функцію видалення фону.

При цьому, вперше Windows 10 отримає всі функції редагування штучного інтелекту, які раніше були доступні лише в Windows 11, включаючи розмиття фону, видалення та заміну фону та генеративне стирання.

Прибуток Microsoft зріс через інвестиції у ШІ

Корпорація Microsoft повідомила, що її прибуток за жовтень-грудень 2023 року зріс на 33% завдяки значним інвестиціям у технології штучного інтелекту.

Це збільшення значною мірою відображало зростання її підрозділу хмарних обчислень, де Microsoft зосереджує більшість своїх інвестицій у штучний інтелект.

Аналітики очікують, що за квартал січень-березень дохід компанії складе 60,97 мільярда доларів США. Дана оцінка вже включає і доходи виробника відеоігор Activision Blizzard, якого Microsoft офіційно придбала 13 жовтня за 69 мільярдів доларів.