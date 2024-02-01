Торік прибуток Microsoft зріс на третину завдяки інвестиціям у AI

Корпорація Microsoft повідомила, що її прибуток за жовтень-грудень 2023 року зріс на 33% завдяки значним інвестиціям у технології штучного інтелекту. Це збільшення значною мірою відображало зростання її підрозділу хмарних обчислень, де Microsoft зосереджує більшість своїх інвестицій у штучний інтелект.

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Про це написало видання АР.

Зазначається, що чистий прибуток компанії за квартал склав 21,87 мільярда доларів, а ціна однієї акції зросла на 2,93 долара. Такі цифри перевершили очікування Уолл-стріт у 2,79 долара на акцію.

"Microsoft міцно утверджується як лідер у гонці штучного інтелекту", — сказав Джеремі Голдман, директор з брифінгів Insider Intelligence та припустив, що технологія AI може допомогти збільшити частку Microsoft у цифровій рекламі.

Передбачається, що світові доходи Microsoft від реклами цього року зростуть на 12% до 14,93 мільярда доларів, в той час як Google, розширить свій значно більший рекламний бізнес на 10% за той самий період.

Згідно з повідомленням, бізнес-сегмент Microsoft, орієнтований на хмару, перевершив інші підрозділи, при цьому дохід збільшився на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 25,88 мільярда доларів за квартал.

Аналітики очікують, що за квартал січень-березень дохід компанії складе 60,97 мільярда доларів США. Дана оцінка вже включає і доходи виробника відеоігор Activision Blizzard, якого Microsoft офіційно придбала 13 жовтня за 69 мільярдів доларів.

Поглинання Activision Blizzard: деталі угоди

Microsoft оголосила про плани придбати Activision Blizzard, яка є розробника таких ігор, як Call of Duty та World of Warcraft, у січні 2022 року. Сума угоди – 68,7 млрд доларів, що робить її найбільшої для ігрової індустрії.

Для завершення поглинання необхідний був дозвіл від регуляторів країн, де ведеться бізнес. Однак у квітні 2023-го CMA заблокувало угоду, заявивши, що на Microsoft вже припадає 60-70% світових хмарних ігрових сервісів, й компанія має інші важливі переваги в цій галузі завдяки володінню Xbox, провідною операційною системою для комп'ютерів (Windows) і глобальною інфраструктурою хмарних обчислень (Azure і Xbox Cloud Gaming).

Джерело фото: ua.depositphotos.com